Рейтинг ATP. Синнер стал №2, Димитров вернулся в топ-10, Марожан поднялся на 19 строчек
Янник Синнер стал второй ракеткой мира.
Григор Димитров вернулся в топ-10 и вытеснил Алекса де Минаура.
В топ-100 личный рекорд обновили Юго Эмбер, Фабиан Марожан, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Маттео Арнальди, Тиаго Сейбот Уайлд и Лука Нарди.
Положение на 1 апреля 2024
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|9725
|2 (3)
|Янник Синнер (Италия)
|8710
|3 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8645
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|7165
|5 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|5415
|6 (6)
|Андрей Рублев (Россия)
|4890
|7 (7)
|Хольгер Руне (Дания)
|3795
|8 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3615
|9 (12)
|Григор Димитров (Болгария)
|3540
|10 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3425
|11 (10)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3355
|12 (11)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3175
|14 (15)
|Юго Эмбер (Франция)
|2425
|17 (16)
|Карен Хачанов (Россия)
|2005
|35 (38)
|Маттео Арнальди (Италия)
|1171
|38 (57)
|Фабиан Марожан (Венгрия)
|1122
|40 (39)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|1089
|41 (32)
|Кристофер Юбэнкс (США)
|1087
|43 (60)
|Томаш Махач (Чехия)
|1083
|44 (41)
|Аслан Карацев (Россия)
|1073
|56 (58)
|Александр Шевченко (Казахстан)
|934
|60 (63)
|Томаш Махач (Чехия)
|891
|65 (48)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|836
|66 (76)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|831
|68 (67)
|Павел Котов (Россия)
|807
|69 (70)
|Якуб Меньшик (Чехия)
|791
|75 (96)
|Лука Нарди (Италия)
|748
|77 (88)
|Педро Мартинес (Испания)
|741
|93 (100)
|Роберто-Баутиста Агут (Испания)
|654
|99 (108)
|Корентен Муте (Франция)
|612
|100 (103)
|Фабио Фонини (Италия)
|599
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Это ровно в 2 (два!) раза больше, чем у Рафика (209)
Айде Nо1е, айде!
Но Джокович возвращался. Ему 22 мая 37 лет будет, посмотрим на борьбу за первую строчку!
В парных рейтингах время ветеранов.
Бопанна-44года.
СуВей Се-38 лет.
Джоковичу 22 мая 37 лет.
https://www.atptour.com/en/rankings/former-no-1s
Рафик №6
хехе))))