Рейтинг ATP. Синнер стал №2, Димитров вернулся в топ-10, Марожан поднялся на 19 строчек

Янник Синнер стал второй ракеткой мира.

Григор Димитров вернулся в топ-10 и вытеснил Алекса де Минаура.

В топ-100 личный рекорд обновили Юго Эмбер, Фабиан Марожан, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Маттео Арнальди, и Лука Нарди.

PIF ATP Rankings

Положение на 1 апреля 2024

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