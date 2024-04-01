Рейтинг ATP. Синнер стал №2, Димитров вернулся в топ-10, Марожан поднялся на 19 строчек

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Григор Димитров Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Эмиль Руусувуори Тиаго Сейбот Уайлд Юго Эмбер Карлос Алькарас Янник Синнер Павел Котов Хольгер Руне Фабиан Марожан Александр Шевченко Теннис

Янник Синнер стал второй ракеткой мира.

Григор Димитров вернулся в топ-10 и вытеснил Алекса де Минаура.

В топ-100 личный рекорд обновили Юго Эмбер, Фабиан Марожан, Томаш Махач, Якуб Меньшик, Маттео Арнальди, Тиаго Сейбот Уайлд и Лука Нарди.

PIF ATP Rankings

Положение на 1 апреля 2024

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9725
2 (3) Янник Синнер (Италия) 8710
3 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8645
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 7165
5 (6) Александр Зверев (Германия) 5415
6 (6) Андрей Рублев (Россия) 4890
7 (7) Хольгер Руне (Дания) 3795
8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3615
9 (12) Григор Димитров (Болгария) 3540
10 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3425
11 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 3355
12 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3175
14 (15) Юго Эмбер (Франция) 2425
17 (16) Карен Хачанов (Россия) 2005
35 (38) Маттео Арнальди (Италия) 1171
38 (57) Фабиан Марожан (Венгрия) 1122
40 (39) Роман Сафиуллин (Россия) 1089
41 (32) Кристофер Юбэнкс (США) 1087
43 (60) Томаш Махач (Чехия) 1083
44 (41) Аслан Карацев (Россия) 1073
56 (58) Александр Шевченко (Казахстан) 934
60 (63) Томаш Махач (Чехия) 891
65 (48) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 836
66 (76) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 831
68 (67) Павел Котов (Россия) 807
69 (70) Якуб Меньшик (Чехия) 791
75 (96) Лука Нарди (Италия) 748
77 (88) Педро Мартинес (Испания) 741
93 (100) Роберто-Баутиста Агут (Испания) 654
99 (108) Корентен Муте (Франция) 612
100 (103) Фабио Фонини (Италия) 599

 

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12 комментариев
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Ответ Potapson
Похоже Джоковичу недолго осталось возглавлять рейтинг. Синнер сейчас просто монстр.
Думаю, он особо не расстроится. И так будет 420+ недель, рекорд на века
+15
-4
+11
Похоже Джоковичу недолго осталось возглавлять рейтинг. Синнер сейчас просто монстр.
+8
-2
+6
Ответ bobodo12
Томашей Махачей-то развелось..
Да 60 место держат стабильно, на следующей неделе его займет уже другой Томаш Махач
+5
0
+5
Томашей Махачей-то развелось..
+5
-1
+4
Ссылка на таблицу с 18 марта 🤦🏻‍♂️. А ставить нормальную таблицу с очками тяжело наверное? Ну и ладно главное что все мы красавчики для своих.
+2
0
+2
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Ура
+3
-1
+2
Дмитрове по человечески даль. Сначала он попал на эру Большой четверки, а сейчас вдруг появились Синнер и Алькарас.
+4
-3
+1
Величайший Новак Джокович на 1й строчке 418 недель, пошла 419я
Это ровно в 2 (два!) раза больше, чем у Рафика (209)
Айде Nо1е, айде!
+1
0
+1
В топ-10 2 игрока за 30+ и 1-ый в рейтинге в возрасте 36. Григорий еще попьет кровь у молодых и перспективных. Маннарино в 35 так вообще 20-ый, правда сейчас пойдет грунт, где он слабо играет, но на траве даст бой молодым и перспективным.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Синнер 8й действующий теннисист, побывавших на первых двух строчках рейтинга. Очередной кандидат на вытеснение Джоковича с намбеван. Как ранее это удавалось Медведеву и Алькарасу.
Но Джокович возвращался. Ему 22 мая 37 лет будет, посмотрим на борьбу за первую строчку!
В парных рейтингах время ветеранов.
Бопанна-44года.
СуВей Се-38 лет.
Джоковичу 22 мая 37 лет.
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0
А кто-то говорил, что одноручный бэкхенд умирает
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0
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Stas Salesov
Комментарий удален модератором
А для тех, кто не может это запомнить, АТР выделила отдельную закладку. Это официальный(!) рейтинг.
https://www.atptour.com/en/rankings/former-no-1s
Рафик №6
хехе))))
+1
-1
0
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