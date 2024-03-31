Эверт – Коллинс: «Ты уверена, что хочешь завершить карьеру?»

Теги WTA Крис Эверт Miami Open Даниэль Коллинс Теннис

Крис Эверт прокомментировала победу Даниэль Коллинс на «тысячнике» в Майами.

Американка взяла первый титул WTA 1000.

«Крепко обнимаю и поздравляю Даниэль Коллинс с победой в Майами. Эффектная игра на протяжении всего турнира… но… Ты уверена, что хочешь завершить карьеру?😉😉😉🤷‍♀️💪❤️», – написала 18-кратная чемпионка «Большого шлема».

Ранее Коллинс говорила, что проводит последний год в туре, так как ее беспокоят проблемы со здоровьем. Также она планирует стать мамой.

На пресс-конференции после победы американка уже отметила, что не будет менять решение об уходе: «У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта. Надеюсь, все это понимают. Это очень эмоциональная и личная вещь».

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой 

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8 комментариев
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Главная карьера - жизнь, тем более там что то о здоровье... О чём и зачем сейчас эти вопросы, сама всё решит
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Мужчине бы не задали такой вопрос. Да?
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Даниэль приятная во всех отношениях девушка и умница, так и надо уходить на мажорной ноте
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Эверт – Байдену: ты хочешь .....
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А чего Эверт сама в 34 закончила, а не играла как её подруга Навратилова до 38 в одиночке?
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Ответ Хаскерс
Мужчине бы не задали такой вопрос. Да?
Рете постоянно отвечает на вопросы про свой артрит. Возняки, Винус открыто говорят и говорили о своих автоимунных проблемах, ничего сверхестесственного в этом нет. Ей говорят, что ее игра на подъеме, она в лучшей форме в своей жизни. Тут любой задумается - не продолжить ли... Вопрос приоритетов. Играла бы она на своем среднем уровне - никому бы дела не было, уходит и ладно. А тут прорыв...
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Ответ balamutt
Рете постоянно отвечает на вопросы про свой артрит. Возняки, Винус открыто говорят и говорили о своих автоимунных проблемах, ничего сверхестесственного в этом нет. Ей говорят, что ее игра на подъеме, она в лучшей форме в своей жизни. Тут любой задумается - не продолжить ли... Вопрос приоритетов. Играла бы она на своем среднем уровне - никому бы дела не было, уходит и ладно. А тут прорыв...
В лучшей форме она была, когда Шверине в полуфинале АО вынесла
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