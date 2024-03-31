Эверт – Коллинс: «Ты уверена, что хочешь завершить карьеру?»

Крис Эверт прокомментировала победу Даниэль Коллинс на «тысячнике» в Майами.

Американка взяла первый титул WTA 1000.

«Крепко обнимаю и поздравляю Даниэль Коллинс с победой в Майами. Эффектная игра на протяжении всего турнира… но… Ты уверена, что хочешь завершить карьеру?😉😉😉🤷‍♀️💪❤️», – написала 18-кратная чемпионка «Большого шлема».

Ранее Коллинс говорила, что проводит последний год в туре, так как ее беспокоят проблемы со здоровьем. Также она планирует стать мамой.

На пресс-конференции после победы американка уже отметила, что не будет менять решение об уходе: «У меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта. Надеюсь, все это понимают. Это очень эмоциональная и личная вещь».

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой