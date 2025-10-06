  • Спортс
  Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Анисимова и Киз квалифицировались на итоговый, Андреева идет 7-й, Александрова – 10-й
0

Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Анисимова и Киз квалифицировались на итоговый, Андреева идет 7-й, Александрова – 10-й

Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на итоговый турнир.

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко и Ига Швентек.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 6 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь)* 9610
2 (2) Ига Швентек (Польша)* 8153
3 (4) Аманда Анисимова (США)* 5908
4 (3) Коко Гауфф (США)* 5574
5 (6) Джессика Пегула (США) 4598
6 (5) Мэдисон Киз (США)* 4450
7 (7) Мирра Андреева (Россия) 4309
8 (8) Елена Рыбакина (Казахстан) 3806
9 (9) Жасмин Паолини (Италия) 3741
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3136
11 (11) Клара Таусон (Дания) 2660
12 (12) Элина Свитолина (Украина) 2606
13 (13) Эмма Наварро (США) 2515
14 (15) Белинда Бенчич (Швейцария) 2349
15 (20) Линда Носкова (Чехия) 2310
17 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2040
19 (18) Диана Шнайдер (Россия) 1921
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
