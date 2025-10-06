Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Анисимова и Киз квалифицировались на итоговый, Андреева идет 7-й, Александрова – 10-й
Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на итоговый турнир.
Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».
В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко и Ига Швентек.
PIF Race to the WTA Finals
Положение на 6 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)*
|9610
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)*
|8153
|3 (4)
|Аманда Анисимова (США)*
|5908
|4 (3)
|Коко Гауфф (США)*
|5574
|5 (6)
|Джессика Пегула (США)
|4598
|6 (5)
|Мэдисон Киз (США)*
|4450
|7 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|4309
|8 (8)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3806
|9 (9)
|Жасмин Паолини (Италия)
|3741
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3136
|11 (11)
|Клара Таусон (Дания)
|2660
|12 (12)
|Элина Свитолина (Украина)
|2606
|13 (13)
|Эмма Наварро (США)
|2515
|14 (15)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2349
|15 (20)
|Линда Носкова (Чехия)
|2310
|17 (16)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2040
|19 (18)
|Диана Шнайдер (Россия)
|1921
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
