Чемпионская гонка WTA. Гауфф, Анисимова и Киз квалифицировались на итоговый, Андреева идет 7-й, Александрова – 10-й

Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз официально квалифицировались на итоговый турнир.

Киз отобралась как чемпионка турнира «Большого шлема».

В Эр-Рияд поедут восемь лучших теннисисток сезона. Ранее квалифицировались Арина Соболенко и Ига Швентек.

PIF Race to the WTA Finals

Положение на 6 октября 2025