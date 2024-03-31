Коллинс после победы в Майами: «Я не передумала завершать карьеру»

Даниэль Коллинс рассказала, поменяла ли решение о завершении карьеры.

Она выиграла турнир в Майами, это первый титул WTA 1000 для американки.

Ранее Коллинс говорила, что проводит последний год в туре из-за проблем со здоровьем.

– Вы передумали завершать карьеру?

– Нет, не передумала (улыбается). Я понимаю, что получаю эти вопросы из лучших побуждений – многие люди хотели бы и дальше видеть меня в хорошей форме. Но, как я уже говорила, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта. Надеюсь, все это понимают. Это очень эмоциональная и личная вещь.

– Осознание, что это ваш последний турнир в Майами и вообще последний год в туре, заставляло вас чувствовать большее давление или, наоборот, вы стали больше ценить эти моменты?

– Сегодня, как только я пришла, ко мне сразу приставили нескольких операторов, и у нас было несколько замечательных моментов с моей командой. Я сказала: «Знаете, это действительно по-особенному. Я не хочу быть настолько сосредоточенной на мелочах и не насладиться всем».

Я думаю, что так хорошо сегодня играла частично из-за настроя: решила, что буду наслаждаться каждой минутой. Это мой последний год, последний сезон, одни из моих последних соревнований. Я хочу запомнить это все.

Иногда, оглядываясь назад на разные этапы своей карьеры, думаю: «Вау, как будто все размыто, и я не очень-то это помню». Когда говоришь, что прошло четыре года или шесть лет, кажется, что это было не так давно. Но во многих отношениях это может показаться вечностью.

Я просто пытаюсь лучше ко всему относиться. Сегодня, когда мы ехали в машине, подумала: «О, это будет первый раз, когда я играю финал в своем родном штате и меня поддерживают многие болельщики». Это так волнительно. Мы сменили плейлист, очень сильно развеселились, было так здорово. Этот день был лучшим.

Последние несколько месяцев я постоянно играла в турнирах. Теперь я могу отпраздновать победу с друзьями – они вместе с моей семьей прилетели со всех частей страны и мира. У нас будут классные выходные, завтра проведем турнир по пиклболу. Забавный факт – я люблю соревноваться, поэтому мы всегда устраиваем что-то подобное. Еще я пойду на вечеринку в город, давно так не делала. Надеюсь, выдержу и смогу надеть что-то не теннисное. Я в предвкушении (смеется).

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой