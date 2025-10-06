Рейтинг WTA. Рыбакина стала №9, Носкова дебютировала в топ-20, Лис и Картал поднялись на 21 строчку
Елена Рыбакина обошла Циньвэнь Чжэн и стала №9 рейтинга.
Финалистка тысячника в Пекине Линда Носкова дебютировала в топ-20, четвертьфиналистка турнира Ева Лис поднялась на 21 строчку.
Положение на 6 октября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|11010
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8553
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|7263
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5989
|5 (5)
|Мирра Андреева (Россия)
|4698
|6 (7)
|Джессика Пегула (США)
|4653
|7 (6)
|Мэдисон Киз (США)
|4459
|8 (8)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4156
|9 (10)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|3898
|10 (9)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|3678
|11 (11)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3253
|14 (17)
|Эмма Наварро (США)
|2515
|17 (27)
|Линда Носкова (Китай)
|2310
|18 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2056
|19 (20)
|Дарья Касаткина (Австралия)
|2051
|20 (21)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2049
|29 (30)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1563
|34 (29)
|Анна Калинская (Россия)
|1472
|41 (52)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1293
|45 (66)
|Ева Лис (Германия)
|1255
|51 (59)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1186
|52 (49)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1185
|60 (81)
|Сонай Картал (Великобритания)
|1084
|72 (71)
|Анна Блинкова (Россия)
|919
|73 (76)
|Полина Кудерметова (Россия)
|919
|83 (87)
|Анастасия Захарова (Россия)
|858
|90 (89)
|Камилла Рахимова (Россия)
|803
