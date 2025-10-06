  • Спортс
Рейтинг WTA. Рыбакина стала №9, Носкова дебютировала в топ-20, Лис и Картал поднялись на 21 строчку

Елена Рыбакина обошла Циньвэнь Чжэн и стала №9 рейтинга.

Финалистка тысячника в Пекине Линда Носкова дебютировала в топ-20, четвертьфиналистка турнира Ева Лис поднялась на 21 строчку.

PIF WTA Rankings

Положение на 6 октября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 11010
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8553
3 (3) Коко Гауфф (США) 7263
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5989
5 (5) Мирра Андреева (Россия) 4698
6 (7) Джессика Пегула (США) 4653
7 (6) Мэдисон Киз (США) 4459
8 (8) Жасмин Паолини (Италия) 4156
9 (10) Елена Рыбакина (Казахстан) 3898
10 (9) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3678
11 (11) Екатерина Александрова (Россия) 3253
14 (17) Эмма Наварро (США) 2515
17 (27) Линда Носкова (Китай) 2310
18 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2056
19 (20) Дарья Касаткина (Австралия) 2051
20 (21) Людмила Самсонова (Россия) 2049
29 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1563
34 (29) Анна Калинская (Россия) 1472
41 (52) Мари Бузкова (Чехия) 1293
45 (66) Ева Лис (Германия) 1255
51 (59) Анастасия Потапова (Россия) 1186
52 (49) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1185
60 (81) Сонай Картал (Великобритания) 1084
72 (71) Анна Блинкова (Россия) 919
73 (76) Полина Кудерметова (Россия) 919
83 (87) Анастасия Захарова (Россия) 858
90 (89) Камилла Рахимова (Россия) 803
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
