Коллинс о том, что Агасси пришел на женский финал: «Когда я увидела Андре на трибунах, то почти заплакала»

Даниэль Коллинс поделилась эмоциями от присутствия Андре Агасси.

Шестикратный чемпион «Мастерса» в Майами посетил женский финал этого турнира.

Коллинс обыгралв Елену Рыбакину со счетом 7:5, 6:3. Это первый титул WTA 1000 для американки.

«Я давно играю в теннис, выходила в несколько финалов, но именно с этим ничего не может сравниться.

Я чувствовала, что играю перед тысячами лучших друзей, которые поддерживали меня и подталкивали к победе. Я была очень эмоциональна, и приходилось повторять себе: «Оставь эти эмоции в раздевалке и подожди до конца матча!».

Сумасшедше чувствовать себя частью тех, кто побеждал на этом турнире, и играть перед Джеймсом [Блэйком] (директор турнира – Sports) и Андре Агасси. В детстве я много смотрела на игру Джеймса, а Андре был моим кумиром по приему. Не могу передать, как много раз я посмотрела видео с тем, как Андре принимает, стоя в корте, и забивает мячи.

Цикл замкнулся. Когда я увидела Андре на трибунах, то почти заплакала. Подумала: «Это сюрреалистично! Я смотрела на него в детстве по телевизору, а сейчас я здесь и слышу его голос».