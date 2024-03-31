Коллинс о том, что Агасси пришел на женский финал: «Когда я увидела Андре на трибунах, то почти заплакала»

Теги Джеймс Блэйк Андре Агасси WTA Даниэль Коллинс Теннис

Даниэль Коллинс поделилась эмоциями от присутствия Андре Агасси.

Шестикратный чемпион «Мастерса» в Майами посетил женский финал этого турнира. 

Коллинс обыгралв Елену Рыбакину со счетом 7:5, 6:3. Это первый титул WTA 1000 для американки.

«Я давно играю в теннис, выходила в несколько финалов, но именно с этим ничего не может сравниться.

Я чувствовала, что играю перед тысячами лучших друзей, которые поддерживали меня и подталкивали к победе. Я была очень эмоциональна, и приходилось повторять себе: «Оставь эти эмоции в раздевалке и подожди до конца матча!».

Сумасшедше чувствовать себя частью тех, кто побеждал на этом турнире, и играть перед Джеймсом [Блэйком] (директор турнира – Sports)  и Андре Агасси. В детстве я много смотрела на игру Джеймса, а Андре был моим кумиром по приему. Не могу передать, как много раз я посмотрела видео с тем, как Андре принимает, стоя в корте, и забивает мячи. 

Цикл замкнулся. Когда я увидела Андре на трибунах, то почти заплакала. Подумала: «Это сюрреалистично! Я смотрела на него в детстве по телевизору, а сейчас я здесь и слышу его голос».

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2 комментария
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Я тоже жутко бы растрогался, если бы Агасси пришел посмотреть как я играю.
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