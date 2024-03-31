Коллинс выиграла крупнейший титул в карьере

53-я ракетка мира победила №4 в финале в Майами – 7:5, 6:3.

Это третий титул в карьере американки. Она впервые выиграла турнир 1000.

Коллинс пятый раз в 20 матчах обыграла соперницу из топ-5. Она прервала серию из восьми поражений от представительниц первой пятерки.

В понедельник она станет 22-й в рейтинге.

В январе Коллинс объявила, что проводит последний сезон в карьере.

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой