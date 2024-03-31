Коллинс выиграла крупнейший титул в карьере

Теги WTA Miami Open Даниэль Коллинс Елена Рыбакина Теннис

53-я ракетка мира Даниэль Коллинс победила №4 Елену Рыбакину в финале в Майами – 7:5, 6:3.

Это третий титул в карьере американки. Она впервые выиграла турнир WTA 1000.

Коллинс пятый раз в 20 матчах обыграла соперницу из топ-5. Она прервала серию из восьми поражений от представительниц первой пятерки.

В понедельник она станет 22-й в рейтинге.

В январе Коллинс объявила, что проводит последний сезон в карьере.

Даниэль Коллинс прославилась криками, умирала от боли из-за сложной болезни, а теперь уходит – чтобы стать мамой

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11 комментариев
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Одна из самых прагматичных и хорошо обученных теннисисток-женщин. Респект.
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Красавица и боец. Сегодня показала просто железный характер
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колинс, вернись! мы все простим
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На USO наверное попрощается с теннисом официально.
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Красивая история. С победой Даниэль 👍👍👍.
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Красиво
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Последний танец получается очень красивым
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