Тренер Димитрова: «Как можно смотреть на него без изумления?»

Тренеры Григора Димитрова рассказали о совместной работе.

Болгарин вышел в финал ATP 1000 в Майами и в 32 года вернется в топ-10.

«Здорово смотреть на его матчи из моего места в ложе, но и в целом здорово работать с игроком, у которого столько возможностей. Что бы я ему не сказал, всегда есть шанс, что он сможет это применить. Это однозначно делает наше приключение более увлекательным», – сказал Джейми Дельгадо.

Другой тренер, Дани Валверду, отмечает сильные стороны Димитрова.

«Как можно смотреть на него без изумления? За ним приятно наблюдать, и у него великолепный теннис. Григору важно найти баланс, и в последние месяцы ему это удается. Иметь столько возможностей – это палка о двух концах: нужно упрощать свою игру и одновременно использовать свое оружие. У него есть дар, и не использовать его было бы расточительством. Мы заставляем его исполнять все более автоматически и инстинктивно, без необходимости думать и гадать, что делать в той или иной ситуации».