Тренер Димитрова: «Как можно смотреть на него без изумления?»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Джейми Дельгадо Дани Валверду Теннис

Тренеры Григора Димитрова рассказали о совместной работе.

Болгарин вышел в финал ATP 1000 в Майами и в 32 года вернется в топ-10.

«Здорово смотреть на его матчи из моего места в ложе, но и в целом здорово работать с игроком, у которого столько возможностей. Что бы я ему не сказал, всегда есть шанс, что он сможет это применить. Это однозначно делает наше приключение более увлекательным», – сказал Джейми Дельгадо.

Другой тренер, Дани Валверду, отмечает сильные стороны Димитрова.

«Как можно смотреть на него без изумления? За ним приятно наблюдать, и у него великолепный теннис. Григору важно найти баланс, и в последние месяцы ему это удается. Иметь столько возможностей – это палка о двух концах: нужно упрощать свою игру и одновременно использовать свое оружие. У него есть дар, и не использовать его было бы расточительством. Мы заставляем его исполнять все более автоматически и инстинктивно, без необходимости думать и гадать, что делать в той или иной ситуации».

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5 комментариев
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Победа над Янником в финале будет чудом, но как же хочется чуда. Победа Григора была бы красивой сказкой.
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Яник парень не плохой. Во всех отношениях, но почему то хочется чтобы титул взял Гриша.
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Вечная проблема теннисистов с широким арсеналом. Внутренняя дилемма. Как соединить эффектность с эффективностью и научиться принимать правильные решения на корте. Но, за таких теннисистов, с внутренней дилеммой, всегда хочется болеть, в отличие от тех, у кого арсенал ограничен, никакой дилеммы нет, и заранее четко задана система действий.
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Ребята нехило прокачали сэра Энди, и Гришу вернули на его пик) - интересно, кто следующий на очереди у тандема
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