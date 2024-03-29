Димитров о том, знает ли он заранее о своем уровне игры в матче: «Да, я люблю читать гороскоп каждое утро»

Григор Димитров рассказал, как готовится к матчам.

В четвертьфинале турнира в Майами он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал Димитров поборется с Александром Зверевым.

– Видите ли вы предзнаменования того, что вечер может быть очень хорошим? На разминке, на тренировке?

– Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеется). Мне нравится это делать.

Не знаю, это хороший вопрос. На самом деле не особо. Вообще в последние два-три дня я едва ли бил по мячу на тренировках. Слишком разные условия днем и вечером.

Всегда стараешься сконцентрироваться на том, что работает. Я хорошо играл в Майами, а потом как-то не так хорошо. У меня очень интересные отношения с этим турниром.

Каждый год я пробую что-то новое. После стольких лет на этом турнире я знаю: если что-то работает, надо это использовать.

Это все базовые вещи. Восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание – все складывается вместе.

Больше всего я горжусь собой и командой, всеми, кто помогает оставаться в моем пузыре, если так можно сказать, потому что это важно.

Я думаю, что после многих лет в туре учишься некоторым вещам. Мне хочется проживать здесь каждый момент.