Димитров о том, знает ли он заранее о своем уровне игры в матче: «Да, я люблю читать гороскоп каждое утро»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Теннис

Григор Димитров рассказал, как готовится к матчам.

В четвертьфинале турнира в Майами он обыграл Карлоса Алькараса со счетом 6:2, 6:4. За выход в финал Димитров поборется с Александром Зверевым.

– Видите ли вы предзнаменования того, что вечер может быть очень хорошим? На разминке, на тренировке?

– Да, я люблю читать гороскоп каждое утро (смеется). Мне нравится это делать.

Не знаю, это хороший вопрос. На самом деле не особо. Вообще в последние два-три дня я едва ли бил по мячу на тренировках. Слишком разные условия днем и вечером.

Всегда стараешься сконцентрироваться на том, что работает. Я хорошо играл в Майами, а потом как-то не так хорошо. У меня очень интересные отношения с этим турниром.

Каждый год я пробую что-то новое. После стольких лет на этом турнире я знаю: если что-то работает, надо это использовать.

Это все базовые вещи. Восстановление, подготовка к матчам, отдых, питание – все складывается вместе.

Больше всего я горжусь собой и командой, всеми, кто помогает оставаться в моем пузыре, если так можно сказать, потому что это важно.

Я думаю, что после многих лет в туре учишься некоторым вещам. Мне хочется проживать здесь каждый момент.

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7 комментариев
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Молодчина, Григор. На такой глупый и пустой вопрос дал такой умный, вежливый и развернутый ответ, да еще и с юмором.))
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+11
Гриша, ну что там нам говорит гороскоп перед матчем с Шурой?
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Ответ SaltyRose
Гриша, еще биоритмы проверяй, это вообще тема, всегда выигрывает тот, у кого они лучше в этот день. 😂
определенно хорошо если биоритмы в плюсе, но они меняются каждый день, и под них выстаивается тренировочный процесс и выиграть может тот, кто поймал баланс всех составляющих, а их очень много в современном спорте))
+2
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+2
Ответ Х.К.Ф.
Молодчина, Григор. На такой глупый и пустой вопрос дал такой умный, вежливый и развернутый ответ, да еще и с юмором.))
Прикольно)) Рассмешил)
+2
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+2
Ответ Verdo
определенно хорошо если биоритмы в плюсе, но они меняются каждый день, и под них выстаивается тренировочный процесс и выиграть может тот, кто поймал баланс всех составляющих, а их очень много в современном спорте))
Не сработала моя теория, вчера у него был критический день, все или на нуле или минус 100, а он выиграл :))
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Гриша, еще биоритмы проверяй, это вообще тема, всегда выигрывает тот, у кого они лучше в этот день. 😂
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Ну какие-то небольшие суеверия - это не так уж плохо. Может даже помочь в определенных ситуациях. Прочел гороскоп, там удачный день - вышел на корт с позитивным настроем. Главное, чтобы это до болезненных проявлений не доходило, как у одного гения, с чесоткой и бутылочками.
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