Димитров об успешном периоде в карьере: «Мне помогла дисциплина. Я не отклонялся от цели»

Григор Димитрова прокомментировал успешное выступление на «Мастерсе» в Майами.

Он в трех матчах подряд обыграл соперников из топ-10 и в воскресенье поборется за титул с Янником Синнером.

– Третий финал «Мастерса» и такое важное возвращение в топ-10. Как вы на все это реагируете и насколько сложно абстрагироваться, ведь работа здесь еще не закончена?

– Вы упускаете один важный момент: в первую очередь я рад, что мне удается играть такие матчи подряд. Стабильные победы над топ-игроками для меня гораздо больший успех, чем что-либо еще.

Стабильность приносит рейтинг. Стабильность только улучшает твое положение. Но для этого нужно, чтобы сложились все факторы. Дисциплина, упорный труд, самоотдача, адаптация к самым разным соперникам – все это постоянно необходимо.

Мне это удавалось на протяжении последних восьми, девяти, 12 месяцев. Было трудно. У меня были очень, очень сложные проигранные матчи, которые в какой-то степени до сих пор меня не дают мне покоя. Но я продолжал верить, продолжал работать.

Мне кажется, что мне помогла дисциплина – и ничто другое. Я не отклонялся от цели. Каждую неделю у меня была маленькая цель, и для меня было очень важно, чтобы тело выдерживало ежедневные нагрузки. Когда я просыпаюсь без сильной боли, которая помешала бы на 100% выкладываться на тренировке, – это уже успех.

Больше всего я горжусь тем, что все сложилось воедино. И, конечно, больше всего я доволен тем, что могу конкурировать с топ-игроками и побеждать их в нескольких матчах подряд.