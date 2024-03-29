Димитров о том, что проиграл Звереву 7 раз подряд: «Это просто число»

Григор Димитров прокомментировал предстоящую встречу с Александром Зверевым.

Они сыграют за выход в финал на турнире в Майами.

Счет их личных встреч – 7:1 в пользу Зверева.

– Последний раз вы побеждали его десять лет назад, а потом проиграли семь раз. Вас это как-то беспокоит?

– Это просто число. Как есть. Сейчас для меня он просто еще один соперник. Чтобы подготовиться к следующему матчу, я хочу посмотреть, что сделал сегодня. Это моя цель на сейчас.

Не хочется слишком много надумывать. Не хочу рассуждать: «О боже, я так много раз с ним играл». Это просто очередной матч. Я очень благодарен за то, что я вышел в полуфинал, это мой лучший результат здесь. Честно говоря, я очень этому рад.

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