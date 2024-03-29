Димитров о том, что проиграл Звереву 7 раз подряд: «Это просто число»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Теннис

Григор Димитров прокомментировал предстоящую встречу с Александром Зверевым.

Они сыграют за выход в финал на турнире в Майами. 

Счет их личных встреч – 7:1 в пользу Зверева. 

– Последний раз вы побеждали его десять лет назад, а потом проиграли семь раз. Вас это как-то беспокоит?

– Это просто число. Как есть. Сейчас для меня он просто еще один соперник. Чтобы подготовиться к следующему матчу, я хочу посмотреть, что сделал сегодня. Это моя цель на сейчас.

Не хочется слишком много надумывать. Не хочу рассуждать: «О боже, я так много раз с ним играл». Это просто очередной матч. Я очень благодарен за то, что я вышел в полуфинал, это мой лучший результат здесь. Честно говоря, я очень этому рад.

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7 комментариев
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есть широко известная история о том, как Витас Герулайтис выиграл у Джимми Коннорса после 16 поражений в их очных встречах до этого матча.
После победы он сказал: "Никому не позволено победить Витаса Герулайтиса 17 раз подряд".

Поэтому Димитров прав, 7 - это всего лишь число
+9
0
+9
Ответ Верховенский1990
А было ли такое, чтобы Гриша когда-нибудь обыгрывал подряд двух топов?
в прежние годы - конечно.
и даже троих из топ 10 на одном турнире - в 2017 году, например
+3
0
+3
Саша будет в финале, слащавый ему не конкурент
0
0
0
Ответ Россия будет свободной
есть широко известная история о том, как Витас Герулайтис выиграл у Джимми Коннорса после 16 поражений в их очных встречах до этого матча. После победы он сказал: "Никому не позволено победить Витаса Герулайтиса 17 раз подряд". Поэтому Димитров прав, 7 - это всего лишь число
А было ли такое, чтобы Гриша когда-нибудь обыгрывал подряд двух топов?
0
0
0
Ответ Россия будет свободной
в прежние годы - конечно. и даже троих из топ 10 на одном турнире - в 2017 году, например
Ну Сок с Гоффеном еще те топы.
0
0
0
Ответ Верховенский1990
Ну Сок с Гоффеном еще те топы.
да не Сок, конечно,
а Тим, Раонич и Нисикори
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