Димитров о том, что проиграл Звереву 7 раз подряд: «Это просто число»
Григор Димитров прокомментировал предстоящую встречу с Александром Зверевым.
Они сыграют за выход в финал на турнире в Майами.
Счет их личных встреч – 7:1 в пользу Зверева.
– Последний раз вы побеждали его десять лет назад, а потом проиграли семь раз. Вас это как-то беспокоит?
– Это просто число. Как есть. Сейчас для меня он просто еще один соперник. Чтобы подготовиться к следующему матчу, я хочу посмотреть, что сделал сегодня. Это моя цель на сейчас.
Не хочется слишком много надумывать. Не хочу рассуждать: «О боже, я так много раз с ним играл». Это просто очередной матч. Я очень благодарен за то, что я вышел в полуфинал, это мой лучший результат здесь. Честно говоря, я очень этому рад.
Димитров – гений! Превратил Алькараса в 13-летнего и вышел в 1/2 Майами
После победы он сказал: "Никому не позволено победить Витаса Герулайтиса 17 раз подряд".
Поэтому Димитров прав, 7 - это всего лишь число
и даже троих из топ 10 на одном турнире - в 2017 году, например
а Тим, Раонич и Нисикори