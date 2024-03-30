Янник Синнер: «Димитров невероятно играл с Алькарасом. Он в очень, очень хорошей форме»

Янник Синнер оценил игру Григора Димитрова перед финалом «Мастерса» в Майами.

Счет в личных встречах 2:1 в пользу итальянца.

«[В четвертьфинале с Карлосом Алькарасом] мы видели потрясающего Григора (улыбается). Он играл невероятно. Он в очень, очень хорошей форме. За счет своей игры он умеет менять ситуацию на корте. Он может отойти назад, может войти в корт. У него очень, очень хорошие удары. Он умеет делать что захочет».

Димитров – гений! Превратил Алькараса в 13-летнего и вышел в 1/2 Майами