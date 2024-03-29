Димитров о тактике на матч с Алькарасом: «Иногда простота гениальна»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Карлос Алькарас Теннис

Григор Димитров прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

В четвертьфинале в Майами он выиграл 6:2, 6:4.

«Чтобы обыграть Карлоса, нужно показать максимум. Иначе никак. Я провел матч очень сосредоточенно, невероятно четко понимал, что мне нужно делать.

Иногда простота гениальна. Это очень трудно воплотить в жизнь – особенно против такого соперника. Но мне удалось диктовать игру и читать ее лучше, чем в прошлый раз.

В целом – прекрасный матч с моей стороны. И я очень рад, что хоть раз победил в двух сетах».

16 комментариев
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Был похож на Федерера-2017. Обострял при первой же возможности, минимум промежуточных ударов, все по углам, не боялся пробивать с беххенда, агрессивно принимал вторую.
+17
-1
+16
В Григу вселился праймовый Федя, не иначе
Кто смотрел матч поймет
+12
0
+12
Григор умеет удивлять и не первый раз, кстати!👏
+12
-1
+11
Ответ Alex.K71
Григор умеет удивлять и не первый раз, кстати!👏
Особенно девок.
+11
-2
+9
Ответ VaD
Был похож на Федерера-2017. Обострял при первой же возможности, минимум промежуточных ударов, все по углам, не боялся пробивать с беххенда, агрессивно принимал вторую.
Это да, как Роджер тогда разделывал старину особенно на И-У было любо-дорого смотреть.
+9
0
+9
Не назвала бы игру Григора простой. Скромняга.)) Он удивительно разнообразно играл. Причем на высочайшем уровне. Провел невероятный матч. Карлос был просто статистом в этом матче.
+8
0
+8
Ответ Сергей Носков
Особенно девок.
Не самая плохая способность))
+9
-1
+8
Браво Гриша💪👍‼️
+7
-1
+6
Ответ Россия будет свободной
теперь отпадут все вопросы о том, кто сильнее: пиковый Федерер или пиковый Алькарас )
Я сам за Роджа, но стоит все-таки заметить, что пик Алькараса ещё впереди, он лишь в начале пути
+7
-1
+6
Всем поклонникам «феноменального» кулачка бамоша привет!
+6
-1
+5
теперь отпадут все вопросы о том, кто сильнее: пиковый Федерер или пиковый Алькарас )
+5
-1
+4
Ответ Сергей Носков
Особенно девок.
Серёна не даст соврать!
+2
0
+2
Сомневаюсь, что Зверев позволит так принимать в полуфинале, но матч был восторг! 👏
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Григор, просто молодчина! Очннь рада именно этоц победе. Жги ещё!!
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Ответ Tarkovski
Я сам за Роджа, но стоит все-таки заметить, что пик Алькараса ещё впереди, он лишь в начале пути
Именно поэтому странно читать, что Алькарас надежда и опора всея тенниса. Как Вы узнали, что его пик впереди? Он, может , через пару лет завершит карьеру, а его уже раскороновали. Нелогично сравнивать перпспективы и фактические результаты.
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