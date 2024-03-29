Димитров о тактике на матч с Алькарасом: «Иногда простота гениальна»

Григор Димитров прокомментировал победу над Карлосом Алькарасом.

В четвертьфинале в Майами он выиграл 6:2, 6:4.

«Чтобы обыграть Карлоса, нужно показать максимум. Иначе никак. Я провел матч очень сосредоточенно, невероятно четко понимал, что мне нужно делать.

Иногда простота гениальна. Это очень трудно воплотить в жизнь – особенно против такого соперника. Но мне удалось диктовать игру и читать ее лучше, чем в прошлый раз.

В целом – прекрасный матч с моей стороны. И я очень рад, что хоть раз победил в двух сетах».