Алькарас о Димитрове: «Расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Григора Димитрова.

В четвертьфинале в Майами он проиграл 2:6, 4:6.

«По-моему, я хорошо играл. Я ушел с корта с мыслью, что мне нужно было чуть раньше изменить игру. Но, по-моему, я показывал хороший теннис. Не идеальный, но хороший.

Сейчас я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком (улыбается). Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю.

Хочу посмотреть статистику. Я бы оценил его выступление на 10 или 9,9 (улыбается). И когда выходишь на корт, найти решения еще сложнее.

Наверное, в следующем нашем матче я перепробую много разных вещей. Посмотрим каких. Но когда Григор на таком уровне, с ним сложно что-то сделать».