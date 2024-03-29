Алькарас о Димитрове: «Расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком»

Теги ATP Григор Димитров Miami Open Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Григора Димитрова.

В четвертьфинале в Майами он проиграл 2:6, 4:6.

«По-моему, я хорошо играл. Я ушел с корта с мыслью, что мне нужно было чуть раньше изменить игру. Но, по-моему, я показывал хороший теннис. Не идеальный, но хороший.

Сейчас я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком (улыбается). Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю.

Хочу посмотреть статистику. Я бы оценил его выступление на 10 или 9,9 (улыбается). И когда выходишь на корт, найти решения еще сложнее.

Наверное, в следующем нашем матче я перепробую много разных вещей. Посмотрим каких. Но когда Григор на таком уровне, с ним сложно что-то сделать».

12 комментариев
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Надо отдать должное Алькарасу - он всегда очень правильно воспринимает поражения - не жалуется на травмы, на корт, невезение, погоду и не говорит, что был лучше
Мб это поменяется со временем, но пока его поведение - очень порядочное
+34
-2
+32
Ответ dedpihto59
Молодец Гриша, отшлёпал возомнившего о себе малолетку👍, ибо не фиг☝️‼️
Хотелось бы уточнить, в каком месте Алькарас из себя что-то возомнил? Человек даже при проигранных красивых розыгрышах улыбается, аплодидирует соперникам. Всегда вежлив на корте и за его пределами. Тут тоже осыпал комплиментами Гришу.
+32
-4
+28
Ответ AFP1
напоминает..медведевское об агутине ."он так никогда не играл"
А разве это не про Каренью - Бусту?
+10
0
+10
Ответ Daniel
Надо отдать должное Алькарасу - он всегда очень правильно воспринимает поражения - не жалуется на травмы, на корт, невезение, погоду и не говорит, что был лучше Мб это поменяется со временем, но пока его поведение - очень порядочное
Да и прощается всегда позитивно, в этом плане он очень приятный.
+6
0
+6
напоминает..медведевское об агутине ."он так никогда не играл"
+5
0
+5
Ответ Daniel
Надо отдать должное Алькарасу - он всегда очень правильно воспринимает поражения - не жалуется на травмы, на корт, невезение, погоду и не говорит, что был лучше Мб это поменяется со временем, но пока его поведение - очень порядочное
Да, эта воспитанность подкупает)
+7
-2
+5
Ответ Sander Westerveld
Хотелось бы уточнить, в каком месте Алькарас из себя что-то возомнил? Человек даже при проигранных красивых розыгрышах улыбается, аплодидирует соперникам. Всегда вежлив на корте и за его пределами. Тут тоже осыпал комплиментами Гришу.
"Тот, кто захочет меня обыграть, будет страдать"
(с) ЮСО-23
"Мне не нужно много играть перед большими турнирами"
(с) АО-24
+5
-2
+3
Рабочее поражение, ничего страшного нет, предыдущий мастерс в Индиан-Уэллсе Карлос выиграл по очень сложной сетке, в возрасте до 21 года никто из большой тройки солнечный дубль, имею в виду 2 весенних хардовых мастерса в один год, не брал.
+2
0
+2
Ответ Sander Westerveld
Хотелось бы уточнить, в каком месте Алькарас из себя что-то возомнил? Человек даже при проигранных красивых розыгрышах улыбается, аплодидирует соперникам. Всегда вежлив на корте и за его пределами. Тут тоже осыпал комплиментами Гришу.
Да не столько он сам о себе возомнил, сколько все вокруг внушают ему что он гениальный игрок, суперзвезда, сверхмега талант, что он сам начинает в это верить, и лишний разок приземлить воспарившего не помешает👍‼️
+2
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+1
Оу, а халосый мальцик уже подрос, уже 13 годиков.
А то всё 10-летним бегал.
хехе))))

#бамоШамиль
+3
-3
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Карлос прекрасно знает как обыгрывать Григора, первые 3 матча он о него выиграл на 3 разных покрытиях - закрытый хард, грунт, трава. Все 3 раза он его обыграл очень уверенно. Возможно стоит что-то вспомнить из этих победных матчей, там явно была эффективная тактика выработана.
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