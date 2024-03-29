Димитров – гений! Превратил Алькараса в 13-летнего и вышел в 1/2 Майами

Возрождение продолжается.

В прошлом году мы восхищались Григором Димитровым после «Мастерса» в Париже, где он вышел в финал и показал, что в 32 года выдает чуть ли не лучший теннис в жизни.

Тот сезон кончился, но Димитров и не думает останавливаться. В четвертьфинале в Майами он разобрал и разгромил вторую ракетку мира Карлоса Алькараса – 6:2, 6:4. Это было настолько впечатляюще, что испанец после матча расстраивался:

«Он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком (улыбается). Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю.

Хочу посмотреть статистику. Я бы оценил его выступление на 10 или 9,9 (улыбается)».

Алькарас соперника немного перехвалил, но уровень Димитрова действительно был впечатляющим. У ATP есть отдельный статистический показатель, который учитывает качество атаки, уровень реализации атаки, уровень выигранных очков в обороне и качество отдельных ударов – и так позволяет оценить общий уровень игрока в матче.

Так вот, у Димитрова в этой встрече он составил 9,44. В среднем по туру он составляет 7,57.

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Григор после матча оценил свою игру так: «Я провел матч очень сосредоточенно, невероятно четко понимал, что мне нужно делать. Иногда простота гениальна. Это очень трудно воплотить в жизнь – особенно против такого соперника. Но мне удалось диктовать игру и читать ее лучше, чем в прошлый раз».

Диктовал он действительно волшебно. По статистике, у него 23 виннерса при всего 5 невынужденных ошибках. Это показатель невероятно качественной и чистой агрессии.

Димитров очень классно и активно принимал с первых же розыгрышей.

А сам подавал так, что Алькарас в какой-то момент допрашивал свою команду, где ему лучше стоять на приеме первого мяча – подальше или поближе.

В глазах испанца читалось отчаяние. На первой подаче Димитрова он выиграл всего 8 очков за матч.

Алькарас еще до матча опасался резаного удара Григора слева: «Мне будет трудно справиться с его слайсом. Я это знаю». И действительно резак создавал много проблем – потому что Димитров держал его глубоко и с низким отскоком. Поэтому испанцу было трудно атаковать по такому мячу. А это позволяло Димитрову самому включать форхенд.

И когда он включал форхенд, начинались самые серьезные проблемы Алькараса. Потому что атаки с форхенда позволяли выдавить испанца с корта и вырваться к сетке – а там Димитров творил чудеса.

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У Алькараса частенько проходили непростые для обработки обводящие, но у Димитрова такие скиллы в игре с лета, что он справлялся со всем.

В целом Димитров отыграл так мощно и классно, что хайлайты его лучших моментов занимают 4 минуты.

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Григор 40-й раз обыграл соперника из топ-10 и впервые с победного итогового турнира-2017 сделал это в двух матчах подряд (в 1/8 финала он на решающем тай-брейке прошел Хуберта Хуркача).

Болгарин 11-й раз вышел в полуфинал «Мастерса» и теперь у него есть попадания в четверку лучших на 8 из 9 турниров серии.

А еще ему осталась всего одна победы до возвращения в топ-10 – впервые с 2018-го.

Правда, одержать ее надо над Александром Зверевым, которого он не побеждал с 2014-го. И даже в прошлом, волшебном для себя, сезоне проиграл ему все четыре матча.

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Фото: Gettyimages /Al Bello