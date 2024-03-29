Матс Виландер: «Сейчас у Джоковича что-то вроде межсезонья. В последние годы он выиграл много «Шлемов», потому что был свежее»

Матс Виландер высказался о последних неудачах Новака Джоковича.

Серб в Индиан-Уэллс во втором матче уступил 123-й ракетке мира Луке Нарди, а затем снялся с «Мастерса» в Майами.

«Джоковичу все равно, если он проигрывает на более мелких турнирах. Конечно, ему бы хотелось побеждать на каждом турнире, в каждом матче. Но мне кажется, сейчас он зачастую отправляется на некоторые турниры просто чтобы проверить себя.

Он спрашивает сам себя: «Как хорошо я тренировался дома?», а потом едет на соревнования, играет с другими профессионалами, лучшими теннисистами в мире. И после победы в первом, втором или третьем раунде понимает: «Окей, я достаточно хорош, в данный конкретный момент не нужно стремиться быть еще лучше. «Ролан Гаррос» через два месяца, и к нему мне нужно быть в своей лучшей форме. К «Ролан Гаррос» и Уимблдону». А после этого он будет подводить себя к Олимпиаде.

Но сейчас в плане конкуренции что-то вроде межсезонья. Для Новака было бы здорово снова выиграть «Солнечный дубль», но он даже не поехал в Майами.

Для него это возможность сыграть пару матчей, оценить свою форму и понять, насколько он близок к идеальной. А потом можно ехать домой, снова тренироваться и готовиться к следующему турниру.

Но я за него не волнуюсь. Я всегда беспокоюсь, когда он выигрывает слишком много. В последние годы он не выигрывал так много в ATP-туре, но зато взял много «Шлемов», потому что был свежее. Не думаю, что [количество выигранных матчей] имеет значение».

Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что будет дальше?

Джокович проиграл 123-й ракетке мира. Чегооооо?!