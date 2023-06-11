Матс Виландер: «В Джоковиче сочетается огромная скромность и огромная уверенность в себе»

Матс Виландер прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».

Сегодня в финале «Ролан Гаррос» серб встретится с Каспером Руудом.

«В Новаке сочетается огромная скромность и огромная уверенность в себе. Скромность проявилась в полуфинале, когда он вышел на корт и решил: «Нужно диктовать». Потому что Алькарас слишком силен, чтобы играть с ним вторым номером.

Очень легко придумать план, но вложиться в него и исполнить на таком этапе? Все хотели, чтобы победил Алькарас, потому что он новая звезда. Так что для Джоковича это было еще одно препятствие.

Я считаю, что сейчас он играет лучше, чем шесть-семь лет назад. Это не значит, что ты будешь больше выигрывать. Но он научился сосредотачиваться на «Больших шлемах» и выходить на них на пик.

Даже хорошо, что он не играет все турниры подряд, не проводит слишком много матчей, потому что так он может выходить на пик на «Больших шлемах». Мало кому это удается, а он – умеет», – сказал экс-первая ракетка мира.

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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