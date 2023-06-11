Матс Виландер: «В Джоковиче сочетается огромная скромность и огромная уверенность в себе»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос ATP Матс Виландер Теннис

Матс Виландер прокомментировал то, что Новак Джокович может выиграть 23-й «Большой шлем».

Сегодня в финале «Ролан Гаррос» серб встретится с Каспером Руудом.

«В Новаке сочетается огромная скромность и огромная уверенность в себе. Скромность проявилась в полуфинале, когда он вышел на корт и решил: «Нужно диктовать». Потому что Алькарас слишком силен, чтобы играть с ним вторым номером.

Очень легко придумать план, но вложиться в него и исполнить на таком этапе? Все хотели, чтобы победил Алькарас, потому что он новая звезда. Так что для Джоковича это было еще одно препятствие.

Я считаю, что сейчас он играет лучше, чем шесть-семь лет назад. Это не значит, что ты будешь больше выигрывать. Но он научился сосредотачиваться на «Больших шлемах» и выходить на них на пик.

Даже хорошо, что он не играет все турниры подряд, не проводит слишком много матчей, потому что так он может выходить на пик на «Больших шлемах». Мало кому это удается, а он – умеет», – сказал экс-первая ракетка мира.

Джокович идет за рекордным 23-м «Шлемом», мешает Рууд. Онлайн

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6 комментариев

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Ночная Фурия
«Проблемы Алькараса были вызваны Новаком и только им. Разница между тем, как Джокович двигается, даже когда измотан, и Карлосом огромна. Я никогда не видел такого Алькараса, и Новак показал его слабость. Напряжение и стресс точно были. Я никогда раньше не слышал, чтобы у Карлоса были судороги. Вряд ли дело в недостаточной подготовке. Карлос не ходил, а бежал. Джокович двигался плавно. Алькарас, возможно, не прочитал игру и сделал больше движений»,
вот что еще сказал Виландер про полуфинал. Цитата с чемпа.
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SaltyRose
Да, меня всегда это сочетание в нем поражало - скромность и уверенность, никакой агрессии ( не в игре, а в манере себя вести) просто чистая уверенность и такое глубокое знание себя самого, никого самообмана, четко знает все свои сильные и слабые стороны, и действует основываясь на этом.
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S.Graf
«Нужно диктовать» - это скромность, да?
ээммм .... походу, я ни в зуб ногой в тонкостях шведского менталитета.
А вот уверенности в себе Новаку сегодня пожелаю. И побольше!
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Istianoff
Такое ощущение, что это Кличко говорил, а не Виландер.
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daiv18
На юсо у него нет той уверенности, тяжело было против подавана в финале усо 21.
Да и на рг у него полуфинал против Тима, который он проиграл. Шансы у Каспера есть, сетик хотя бы.
Жаль что Ноле понаотдавал финалов всяким мутным типам вроде Вавринки, которые выходили на пик только к одному турниру, а не играли весь сезон на пределе как Джокович
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