Джокович разошелся с тренером, с которым стал величайшим в истории. Почему? И что дальше?

Итоги сотрудничества с Иванишевичем.

На этой неделе Новак Джокович объявил, что завершает сотрудничество с Гораном Иванишевичем – чемпионом «Уимблдона»-2001, который был его главным тренером.

Они начала работать летом 2019-го, а с 2022-го Иванишевич остался единственным тренером Джоковича – когда из команды ушел Марьян Вайда, с которым Новак с перерывами работал с 2006-го.

Во время сотрудничества с Иванишевичем серб и оформился как величайший теннисист в истории:

● они выиграли девять турниров «Большого шлема» – и Джокович побил рекорд Рафаэля Надаля, доведя общее количество до 24. Правда, Иванишевич не считает первый совместный «Шлем» – «Уимблдон»-2019 – своим. Потому что еще не успел ничего сделать;

● вместе с Гораном серб стал единственным теннисистом в истории, который брал все ТБШ по три раза;

● в этот период он стал единственным, кто побеждал на всех «Мастерсах»;

● в сумме они взяли девять «Мастерсов», доведя общее количество до 40 – тоже рекорд мужского тура;

● наконец, Джокович побил рекорд по количеству недель на первой строчке рейтинга – их у него теперь 418. И он по-прежнему первая ракетка мира.

Так почему они расстались?

В сообщении о расставании Джокович прямых причин, конечно, не назвал. Он только написал: «Мы пережили взлеты и падения на корте, но наша дружба всегда была крепкой. На самом деле с гордостью могу сказать (не уверен, что он тоже🤪), что, помимо совместных побед на турнирах, мы много лет параллельно играли в Пачиси… И это соревнование для нас никогда не закончится».

Но невозможно отрицать, что начало этого сезона получилось для Джоковича неудачным. Он проиграл в полуфинале Australian Open Яннику Синнеру , в Индиан-Уэллс во втором матче уступил 123-й ракетке мира Луке Нарди – и после этого снялся с Майами.

Вероятно, Джокович решил, что пора что-то менять.

Иванишевич всегда говорил, что с Джоковичем тяжело

Другой важный момент – возможно, сам Иванишевич устал от этого крайне успешного сотрудничества. Последние годы после каждой большой победы он рассказывал, насколько трудно работать с величайшим в истории.

Например.

Во время «Ролан Гаррос»-2022 хорват рассказывал о привычке Джоковича кричать на команду: «Поверьте, я знаю, что там происходит, я сам был игроком. Эмоции иногда переполняют, и нужно просто их выпустить наружу. Пусть кричит, пусть выплескивает. Главное – чтобы побеждал. Это для меня лишний стресс, но что поделаешь. Для этого придумали успокоительные».

После победы на Australian Open-2023 он рассуждал: «Это как если бы вы были тренером мадридского «Реала», вам нужно это давление. Если ты не выигрываешь одну или две игры, тебя увольняют».

До этого и сам Новак в речи на корте сказал команде: «Знаю, что иногда вы терпите худшие стороны моего характера, и я ценю терпение, любовь и поддержку. (Тренер Джоковича Горан Иванишевич смеялся на трибуне). Чего ты смеешься, Горан? (Смеется).

Не знаю, простите ли вы мне все, чему я подверг вас за эти годы, но не устану повторять – этот трофей настолько же ваш, насколько и мой. Благодарю от всего сердца».

После победы на «Ролан Гаррос»-2023 Джокович сказал, что «пытал» команду. Иванишевич комментировал это слова полусерьезно: «Скажем так, он не самый простой человек. Особенно когда что-то не получается.

Но мы и нужны для того, чтобы подставлять спину и принимать удары. Для этого и нужна команда. Мы должны делать так, чтобы он чувствовал себя лучше, выступал лучше. Иногда это очень сложно.

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Он нас пытал, вырывал ногти. Многое я рассказать не могу. Но мы еще живы. Сердце у меня еще в порядке. Я же старый, мне надо беречь сердце».

А после победы на итоговом-2023 Иванишевича спросили, злится ли он на клиента: «Кто я такой, чтобы на него злиться? Он лучший игрок в истории тенниса. Иногда я злюсь, когда он кричит на нас без причины.

Когда он проигрывает, он всегда выкладывается и старается. Но когда он проигрывает, с ним тяжело. Во вторник он закончил матч поздно (проиграл Яннику Синнеру – Sports). В среду мы его вообще не видели. До четверга мы не знали, что происходит. Мы не знали, поедем ли мы домой, будет ли разминка к матчу против Хуркача. Мы просто сидели. Наконец узнали, что он будет играть».

Очевидно, что великие достижения творились в напряженной обстановке – от которой Иванишевич тоже вполне мог устать.

А что Иванишевич дал Джоковичу?

Горан, конечно, был не только грушей для битья в стрессовые моменты – он внес и большой вклад в игру Джоковича.

Самое главное – это подача. Мы писали об этом в 2023-м:

«Новак немного изменил технику. Сейчас он подбрасывает мяч ниже и выходит на него сам. Кроме того, он держит ракетку ближе к голове и больше вкладывается в мяч. В итоге подача стала более хлесткой. При этом он не потерял точности и стабильности.

Еще Джокович заметно улучшил вторую подачу. Он сделал ее агрессивнее и нашел интересную тактическую фишку – примерно в трети случаев он включает сильную вторую подачу в форхенд сопернику (в среднем в туре этот показатель составляет около 22%). Многие противники не ожидают вторую подачу в сильную сторону, и это ставит их в тупик.

На официальном сайте ATP есть рейтинг по такому показателю как качество подачи. Оно определяется комбинацией разных показателей – процента попадания, количества эйсов, процента выигранных очков на первом и втором мячах. И Джокович по качеству подачи стабильно входит в топ-10, а за последние 52 недели вообще стоит третьим, уступая только Хуберту Хуркачу и Нику Кириосу».

Так что Горан помог Джоковичу стать еще более универсальным.

Кто теперь будет тренировать серба?

Он и сам не знает:

«У меня все еще нет четкого понимания, кто станет моим новым тренером и будет ли он у меня вообще. С детства у меня всегда были тренеры, а сейчас я стараюсь понять себя и свои потребности, то, как мне будет комфортнее. Если кто-то присоединится к моей команде, вы об этом узнаете».

Очевидно одно – сейчас у Джоковича тяжелый период. Но говорить о его закате пока рано – он не раз доказывал, что умеет пересобирать себя. Возможно, ему для этого никто и не нужен.

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Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Sarah Reed, Justin Setterfield, AELTC/Bob Martin