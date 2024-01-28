Медведев о словах про «внутреннего ребенка, который перестал мечтать» на AO-2022: «Я 27-летний человек, который делает все возможное для своего будущего и настоящего»

Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения с 2:0 на Australian Open.

Он второй раз упустил такое преимущество в финале турнира «Большого шлема».

– В 2022-м после поражения от Рафы вы говорили, что ваш внутренний ребенок перестал мечтать, и сегодня был похожий счет. Расскажите, в чем различия между тем, что вы чувствовали сейчас и тогда?

– Разные чувства, разные обстоятельства. Сейчас мои мечты больше, чем когда-либо, возможно, не сегодня, но в целом в жизни.

Но того ребенка с мечтой больше не существует. Сейчас я – это я, 27-летний человек, который мечтает и делает все возможное для своего будущего и настоящего. Мне это нравится. Именно поэтому я дошел до финала. Я хотел победить. Я был близок. Насколько? Трудно сказать, но был близок.

Да, счет похож, но матч был немного другим.

Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?

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