Медведев об Australian Open: «Горжусь собой, заставляю себя думать, что финал – это лучше, чем первый круг»

Теги Рафаэль Надаль Australian Open ATP Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open.

Он проиграл матч за титул 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

– Даня, ты сказал, что тебе друзья написали «Бро, мы гордимся тобой». Я тебе сразу от лица российских болельщиков скажу: «Бро, мы гордимся тобой». Потому что 24 часа на корте сами себя не сделают. Два сета, классная игра, что все-таки потом произошло, как ты сам оценишь?

– Тяжело вот так сразу после матча сказать, что конкретно не получилось. И все время, когда ты проигрываешь, пробегает мысль: «А сделал ли я все, что мог? А не было ли момента, когда я играл слишком защитно, хотя надо было атаковать?». Но, как мне кажется, такого момента не было.

Я немножко сдал физически, как это было во всех матчах, потому что турнир тяжелый. В какой-то момент мои соперники тоже сдавали физически, начиналась борьба, я побеждал. Янник сегодня был чуть-чуть сильнее физически. Поэтому он смог в один момент начать играть лучше и бить сильнее, чем в начале. А мои удары, скорее всего, потеряли скорость, но не потому, что я испугался, – просто устал.

И это обидно, но это и есть теннис. В первых двух сетах я сумел поставить свою игру и его обыграть. А он сильный игрок, он попытался это поменять, и у него получилось. Даже нет сумасшедшей обиды, потому что просто человек сыграл лучше меня.

– Поражение может быть обидным еще и потому, что два года назад ты проиграл Надалю. Можешь сравнить ощущения тогда и сейчас, как ты сейчас воспринимаешь?

– Разные ощущения. Тогда был странный матч, потому что, понятное дело, публика болела [за Надаля]. Но опять же, сегодня, мне кажется, одинаково поддерживали. Может, чуть больше Янника, но это нормально: кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше.

Мне тогда запомнился момент: я выигрываю второй сет, радуюсь, а мне свистят, и это, конечно, обидно было.

В общем, это было два года назад, и почему-то прямо обида была, и, наверное, из-за этого даже потом сезон был чуть скомкан, но это уже неизвестно, это все предположения.

Сейчас этой обиды нет, я горжусь собой, я заставляю себя думать, что финал – это лучше, чем первый круг. Иногда в первом круге проигрываешь, расстроен страшно, но думаешь: «Ну ладно, следующий турнир». В финале проигрываешь, думаешь: «Да и следующий турнир уже играть неохота, ничего неохота». Но нет, финал лучше первого круга, поэтому я горжусь тем, чего я достиг на этом турнире, – рассказал Даниил Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

Медведев на Australian Open страдал как никто – рекордные 24 часа на корте. Как же больно, что проиграл

Медведев проводил лучший матч в карьере – но получил жестокое поражение в финале Australian Open. Как так вышло?

23 комментария
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Тебе есть чем гордиться,Даня,и мы гордимся тобой.
Самый стабильный из всех наших,только в следующий раз,постарайся выиграть☺️
+28
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+26
Даня, тебе точно не в чем себя упрекнуть. Действительно, сделал все, что мог. Браво! Уверен, будут ещё титулы на турнирах Большого шлема!
+18
-1
+17
Финал это лучше чем первый, второй и последующие круги. Победитель в финале всегда только один, но добраться до него это много побед.
Ты молодец Даня, тебе есть чем гордиться, я точно горжусь тобой 🙌🏻
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+13
И деньги совсем другие чем за 1 круг
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Даня, ты молодец!! Такой тяжелый турнир, такие матчи вытащил!! Гордость наша💛💛
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молодец Даня
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Данячтытбошьшой молодец!Расстроил конечно,может физухи не хватило,но играй как всегда и все будет.Жаль,но проиграл достойному сопернику
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После 2 круга действительно сложно было подумать что он сыграет в финале
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Ответ Ниязов Мехрон
ну вы конечно и выдали, один за счастье будет), и ещё индиан Уэльс зацепить и пару мастерсов это более реально
Тут главное Тиаго Сейботу Уайлду в первом круге не проиграть.
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Ответ Листок яблони
Согласен, молодец. Только надо бы в этом году выиграть 2 из 3 оставшихся турниров шлема.
Будем болеть за Даню.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
да блин, чем гордиться-то? вел в финале 2:0 против дебютанта, и проиграл в итоге. да, деньги хорошие заработал за финал, это единственный плюс только, а так, обидно, надо было брать титул. Уже столько нереализованных шансов от Даниила, ужас просто. Минимум, уже 3 БШ могло быть в карьере, если бы доводил начатое до конца.
Где мат 3 БШ вы увидели?? тогда у Маррея их 10 должно было быть?? Финал это не победа
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Ответ DonaldBrashear 2.0
да блин, чем гордиться-то? вел в финале 2:0 против дебютанта, и проиграл в итоге. да, деньги хорошие заработал за финал, это единственный плюс только, а так, обидно, надо было брать титул. Уже столько нереализованных шансов от Даниила, ужас просто. Минимум, уже 3 БШ могло быть в карьере, если бы доводил начатое до конца.
Но дебютант сильнее.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
да блин, чем гордиться-то? вел в финале 2:0 против дебютанта, и проиграл в итоге. да, деньги хорошие заработал за финал, это единственный плюс только, а так, обидно, надо было брать титул. Уже столько нереализованных шансов от Даниила, ужас просто. Минимум, уже 3 БШ могло быть в карьере, если бы доводил начатое до конца.
Я жёстко отношусь ко всем, но Даниил меня порадовал сегодня. Почти все делал верно (кроме смеша при 5-1 во 2 сете). Он проиграл эту игру в прошлых.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
да блин, чем гордиться-то? вел в финале 2:0 против дебютанта, и проиграл в итоге. да, деньги хорошие заработал за финал, это единственный плюс только, а так, обидно, надо было брать титул. Уже столько нереализованных шансов от Даниила, ужас просто. Минимум, уже 3 БШ могло быть в карьере, если бы доводил начатое до конца.
Это как в игре, просто ресурс ушел со 100% до 0.
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Ответ Листок яблони
Согласен, молодец. Только надо бы в этом году выиграть 2 из 3 оставшихся турниров шлема.
ну вы конечно и выдали, один за счастье будет), и ещё индиан Уэльс зацепить и пару мастерсов это более реально
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Ответ Dilshod Kasimov
молодец Даня
Согласен, молодец. Только надо бы в этом году выиграть 2 из 3 оставшихся турниров шлема.
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Ответ LightWithin
Финал это лучше чем первый, второй и последующие круги. Победитель в финале всегда только один, но добраться до него это много побед. Ты молодец Даня, тебе есть чем гордиться, я точно горжусь тобой 🙌🏻
У Синнера сетка легче была однако. Даниил молодец! Дошёл до финала,сохранил 5место другу Рублеву,победив Зверева.Все хорошо!!Болеем за наших!
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Даже великий Александр Яковлевич Гомельский говорил,что второе место-это огромное достижение и успех.И это слова человека,который в принципе не любил проигрывать.Так что Дане не отчаиваться и готовиться к следующим матчам ,турнирам.В конце концов сезон только начался,все ещё впереди.
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Ну по-любому надо стабильно выходить в финалы.
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Ну да, по деньгам лучше
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