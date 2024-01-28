Медведев об Australian Open: «Горжусь собой, заставляю себя думать, что финал – это лучше, чем первый круг»

Даниил Медведев прокомментировал поражение от Янника Синнера на Australian Open.

Он проиграл матч за титул 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

– Даня, ты сказал, что тебе друзья написали «Бро, мы гордимся тобой». Я тебе сразу от лица российских болельщиков скажу: «Бро, мы гордимся тобой». Потому что 24 часа на корте сами себя не сделают. Два сета, классная игра, что все-таки потом произошло, как ты сам оценишь?

– Тяжело вот так сразу после матча сказать, что конкретно не получилось. И все время, когда ты проигрываешь, пробегает мысль: «А сделал ли я все, что мог? А не было ли момента, когда я играл слишком защитно, хотя надо было атаковать?». Но, как мне кажется, такого момента не было.

Я немножко сдал физически, как это было во всех матчах, потому что турнир тяжелый. В какой-то момент мои соперники тоже сдавали физически, начиналась борьба, я побеждал. Янник сегодня был чуть-чуть сильнее физически. Поэтому он смог в один момент начать играть лучше и бить сильнее, чем в начале. А мои удары, скорее всего, потеряли скорость, но не потому, что я испугался, – просто устал.

И это обидно, но это и есть теннис. В первых двух сетах я сумел поставить свою игру и его обыграть. А он сильный игрок, он попытался это поменять, и у него получилось. Даже нет сумасшедшей обиды, потому что просто человек сыграл лучше меня.

– Поражение может быть обидным еще и потому, что два года назад ты проиграл Надалю. Можешь сравнить ощущения тогда и сейчас, как ты сейчас воспринимаешь?

– Разные ощущения. Тогда был странный матч, потому что, понятное дело, публика болела [за Надаля]. Но опять же, сегодня, мне кажется, одинаково поддерживали. Может, чуть больше Янника, но это нормально: кого-то чуть больше, кого-то чуть меньше.

Мне тогда запомнился момент: я выигрываю второй сет, радуюсь, а мне свистят, и это, конечно, обидно было.

В общем, это было два года назад, и почему-то прямо обида была, и, наверное, из-за этого даже потом сезон был чуть скомкан, но это уже неизвестно, это все предположения.

Сейчас этой обиды нет, я горжусь собой, я заставляю себя думать, что финал – это лучше, чем первый круг. Иногда в первом круге проигрываешь, расстроен страшно, но думаешь: «Ну ладно, следующий турнир». В финале проигрываешь, думаешь: «Да и следующий турнир уже играть неохота, ничего неохота». Но нет, финал лучше первого круга, поэтому я горжусь тем, чего я достиг на этом турнире, – рассказал Даниил Медведев корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому.

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