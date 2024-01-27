Тренер Соболенко, которому она подписывала лысину: «Теперь мне предлагают сделать такую татуировку на голове»

Тренеры Арины Соболенко рассказали о традиции, сложившейся на Australian Open.

Перед каждым матчем в Мельбурне белоруска оставляла автограф на лысине тренера по физподготовке Джейсона Стейси.

Журналист: «Вы без автографа на голове?»

Джейсон Стейси: «Конечно, у меня на голове автограф, чувак».

Журналист: «Если это принесло удачу в этот раз, то может и на других турнирах».

Антон Дубров: «Может стать еще хуже».

ДС: «На самом деле, все может стать еще хуже. Теперь мне предлагают сделать такую татуировку на голове. Я такой: «Даже не знаю».

АД: «Думал, может, на спине сделать, на животе».

ДС: «Она начнет расползаться. Нет, нет. Пока так. На каждом турнире мы всегда придумываем какую-то фишку и продолжаем ее делать.

В дни матчей она просто ставила подпись. Потом писала что-нибудь у меня на ухе. Сегодня, например, мое имя на случай, если я потеряюсь. Запомните мое имя».

АД: «Мне кажется, можно группу крови или типа того».

ДС: «Может быть. Нет, нет, она сказала, что в следующий раз напишет: «Пожалуйста, подписывайтесь на меня в инстаграме». Увидим. Мы просто веселимся».

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