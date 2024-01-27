Соболенко о мыслях про календарный Большой шлем: «Это за гранью реальности. Помечтать люблю, но стараюсь быть объективной»

Арина Соболенко считает, что календарный Большой шлем «за гранью реальности».

– С учетом результатов прошлого года, когда ты даже на объективно нелюбимом грунте вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», были мысли о календарном Большом шлеме? Сейчас они есть?

– Мысли эти всегда есть. Но это такой долгий путь. Мечтать можно – почему нет? Конечно, это мечта, что-то невероятное, за гранью реальности.

Помечтать я люблю, но при этом стараюсь держать себя в форме и быть объективной. Так что поработаем, поборемся, сделаем все возможное и невозможное. А после карьеры уже будем смотреть и понимать, получилось или нет, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»

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