Соболенко о том, чему ее научил последний год: «Если себя контролировать и не давать выход негативным эмоциям, то шанс в матче есть всегда»

Арина Соболенко за последний год научилась контролировать эмоции на корте.

– Чему тебя научил последний год?

– Да многому на самом деле. Наверное, основное – что если себя контролировать и не давать негативным эмоциям выходить наружу, то шанс в матче есть всегда.

Основное – терпеть, если что-то не получается, ждать и бороться, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

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