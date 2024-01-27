Соболенко о том, чему ее научил последний год: «Если себя контролировать и не давать выход негативным эмоциям, то шанс в матче есть всегда»
Арина Соболенко за последний год научилась контролировать эмоции на корте.
– Чему тебя научил последний год?
– Да многому на самом деле. Наверное, основное – что если себя контролировать и не давать негативным эмоциям выходить наружу, то шанс в матче есть всегда.
Основное – терпеть, если что-то не получается, ждать и бороться, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.
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