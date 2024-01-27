Соболенко о том, чему ее научил последний год: «Если себя контролировать и не давать выход негативным эмоциям, то шанс в матче есть всегда»

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко за последний год научилась контролировать эмоции на корте.

– Чему тебя научил последний год?

– Да многому на самом деле. Наверное, основное – что если себя контролировать и не давать негативным эмоциям выходить наружу, то шанс в матче есть всегда.

Основное – терпеть, если что-то не получается, ждать и бороться, – рассказала Соболенко в интервью Sports.ru.

Интервью Соболенко после победы на Australian Open – о превращении в чемпионку двух «Шлемов»

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3 комментария
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Тем не менее при 40-0 на своей подаче начала чудить. Окей, китаянка это игрок другого калибра, а если бы в финале была бы равная соперница, то ничем толковым не закончилось. Бросать надо этот театр на корте
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Арину с чемпионством, с великолепно проведённым турниром! Кстати, я уверена, эмоциональные срывы у неё будут всё же периодически случаться на протяжении всей карьеры, если физическая и игровая форма будут неоптимальными, такова уж её природа. Год назад после великолепно проведённого финала, казалось, Соболенко научилась на шлемах держать себя в руках, ан нет, на решающих стадиях всех последующих ТБШ сезона случались сбои. Но Арина - не только талант, но и большой профессионал, трудяга, это все в туре отмечают. Умеет работать над собой, самый яркий и показательный момент - как стабилизировалась подача перед прошлым сезоном. И в розыгрышах высочайший уровень сейчас выдаёт. Арине успехов в непростой борьбе за первую строчку. По личным встречам на данный момент уступает более молодым примам Иге и Коко, также желаю ей подтянуться в этом плане, ну и не останавливаться на достигнутом по части титулов)
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Ответ Ничего Смешного
Тем не менее при 40-0 на своей подаче начала чудить. Окей, китаянка это игрок другого калибра, а если бы в финале была бы равная соперница, то ничем толковым не закончилось. Бросать надо этот театр на корте
Это скорее актёрство. Не было там никакой угрозы. Арина любит показывать эмоции.
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