Соболенко – команде: «Без вас я бы не смогла так много достичь. Спасибо за все, что вы для меня делаете»

Арина Соболенко поделилась эмоциями от второй подряд победы на Australian Open.

«Во-первых, спасибо Ивонн [Гулагонг] за то, что всех нас вдохновляешь. Получить этот прекрасный трофей от тебя – очень приятно.

Во-вторых, поздравляю Циньвэнь с потрясающим турниром. Я знаю, как тяжело проигрывать финалы. Но ты невероятная теннисистка и такая молодая – ты еще сыграешь в финалах и точно победишь. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой.

Это были потрясающие две недели, и я не могла поверить, что снова подниму этот трофей. Невероятные ощущения, у меня нет слов.

Как обычно, речь у меня будет странной. Для меня это не суперсила, но я постараюсь.

Команда. Вау.

(Смеется). Видите, я на них немного надавила после финала в Брисбене – и в этом мы немного лучше выступили.

Спасибо за то, что вы поддерживаете меня что бы ни случилось. Я думаю… Забыла, что хотела сказать. Без вас я бы не смогла так много достичь. Спасибо за все, что вы для меня делаете. Я повторю то, что говорю в каждой речи – спасибо за все, что вы для меня делаете.

Но без меня вы бы тоже столького не добились (смеется).

Раньше я никогда не говорила о семье в чемпионских речах, но сейчас хочу поблагодарить за все, что они для меня сделали.

Мне и дальше по-английски говорить? Они же не поймут. Ладно, им переведут.

Я вас очень люблю, вы моя главная мотивация. И все, что я делаю, я делаю для вас. Я вас люблю и очень скучаю.

Я сказала про невероятных зрителей? Нет, забыла. Но спасибо за эти невероятные две недели – мне очень понравилось перед вами играть. Я вас очень люблю и мне не терпится вернуться.

И надеюсь (обнимает трофей и скрещивает пальцы).

Вау, как долго говорила. Простите», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала

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