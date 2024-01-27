Соболенко – команде: «Без вас я бы не смогла так много достичь. Спасибо за все, что вы для меня делаете»

Теги Australian Open WTA Ивонн Гулагонг Арина Соболенко Циньвэнь Чжэн Теннис

Арина Соболенко поделилась эмоциями от второй подряд победы на Australian Open.

«Во-первых, спасибо Ивонн [Гулагонг] за то, что всех нас вдохновляешь. Получить этот прекрасный трофей от тебя – очень приятно.

Во-вторых, поздравляю Циньвэнь с потрясающим турниром. Я знаю, как тяжело проигрывать финалы. Но ты невероятная теннисистка и такая молодая – ты еще сыграешь в финалах и точно победишь. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой.

Это были потрясающие две недели, и я не могла поверить, что снова подниму этот трофей. Невероятные ощущения, у меня нет слов.

Как обычно, речь у меня будет странной. Для меня это не суперсила, но я постараюсь.

Команда. Вау.

(Смеется). Видите, я на них немного надавила после финала в Брисбене – и в этом мы немного лучше выступили.

Спасибо за то, что вы поддерживаете меня что бы ни случилось. Я думаю… Забыла, что хотела сказать. Без вас я бы не смогла так много достичь. Спасибо за все, что вы для меня делаете. Я повторю то, что говорю в каждой речи – спасибо за все, что вы для меня делаете.

Но без меня вы бы тоже столького не добились (смеется).

Раньше я никогда не говорила о семье в чемпионских речах, но сейчас хочу поблагодарить за все, что они для меня сделали.

Мне и дальше по-английски говорить? Они же не поймут. Ладно, им переведут.

Я вас очень люблю, вы моя главная мотивация. И все, что я делаю, я делаю для вас. Я вас люблю и очень скучаю.

Я сказала про невероятных зрителей? Нет, забыла. Но спасибо за эти невероятные две недели – мне очень понравилось перед вами играть. Я вас очень люблю и мне не терпится вернуться.

И надеюсь (обнимает трофей и скрещивает пальцы).

Вау, как долго говорила. Простите», – сказала Соболенко на церемонии награждения.

Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала

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6 комментариев
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Замечательно, Арина, какая "человеческая" речь.
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Очень искренне и как будто просто высказалась от души)))
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Но всем мы знаем тренера, при котором начался ее рост как топовой теннисистки.)
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Молодец, Арина. Не останавливайся, желаю новых побед на ТБШ. Минимум 10)
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Ответ Любитель побеждать
Но всем мы знаем тренера, при котором начался ее рост как топовой теннисистки.)
Турсунов? Тогда не только как теннисистки, но и как женщины)
+1
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Молодец Арина, что поблагодарила свою команду.
Успехов вам и дальше!
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