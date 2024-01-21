Соболенко рассказала, зачем подписывает голову тренера

Теги Australian Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала то, что перед каждым матчем на Australian Open оставляет автограф на лысине тренера по физподготовке Джейсона Стейси.

Белоруска обыграла Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

– Мы любим странную хрень (смеется).

Я сделала это перед первым матчем и после победы сказала Джейсону, – что теперь это часть программы. Он не очень доволен, но все понимает.

– Небольшое суеверие?

– Наверное, да (смеется).

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1 комментарий
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Ни кто там в Европе не хочет расследовать абьюз Соболенко над своими подчинёнными? Сбивает бутылки над головой (не факт что всегда удачно), ставит клеймо!
Представьте Фриц бы у своей модели бы ногой бутылку сбивал или Зверев своей автограф на лоб перед матчем поставил. Или это другое? :)
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