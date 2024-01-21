Соболенко рассказала, зачем подписывает голову тренера

Арина Соболенко прокомментировала то, что перед каждым матчем на Australian Open оставляет автограф на лысине тренера по физподготовке Джейсона Стейси.

Белоруска обыграла Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

– Мы любим странную хрень (смеется).

Я сделала это перед первым матчем и после победы сказала Джейсону, – что теперь это часть программы. Он не очень доволен, но все понимает.

– Небольшое суеверие?

– Наверное, да (смеется).

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