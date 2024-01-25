Синнер — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Получается, что ни первая, ни вторая ракетки мира на этот раз в финале Открытого чемпионата Австралии не сыграют. Янник Синнер — четвертый в рейтинге, и Даниил Медведев, — третий, провели по-разному удивительные полуфинальные поединки. Итальянец впервые сыграет в финале турнира Большого шлема, для россиянина это уже третий финал на Australian Open. Решающий матч состоится в воскресенье 28 января на центральном стадионе Rod Laver Arena и начнется в 11:30 по московскому времени.

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Australian Open: Янник Синнер — Даниил Медведев прямая трансляция матча 28.01.2024

Янник Синнер

После яркого полуфинала Янника Синнера против Новака Джоковича разговоров о втором было не меньше чем о первом. На протяжении всего турнира было видно насколько уверенно играет итальянец. За последние полгода он сильно улучшил свой теннис. Янник успел выиграть несколько турниров подряд, вместе с командой Италии выиграть Кубок Дэвиса, там же в очном поединке обыграть все того же Джоковича. Ранее на итоговом турнире соперники сыграли дважды. В группе сильнее оказался Синнер, но в финале Джокович взял верх. Как бы уверенно не выступал Янник на Australian Open 2024 все же многие говорили, что в решающих поединках Новак играет совершенно по-другому. Но после первых двух сетов итальянец вел по партиям со счетом 2 – 0 и при этом отдал сопернику только три гейма. Первая ракетка мира был совершенно не похож на себя.

Джокович включился в третьем сете, он стал показывать тот уровень тенниса, который ему присущ, но и Синнер не опускал планку. Сет остался за Новаком на тай-брейке. Четвертая партия тоже была поначалу равной, но потом серб ведя в счете на своей подаче 40 : 0 умудрился проиграть гейм, и стало понятно, что Янник своего не упустит. Итальянец на протяжении двух недель показывал на кортах Мельбурн-парка высочайший уровень, за шесть матчей проиграл всего один сет. Если взять только матчи сыгранные на турнире, то его продвижение по сетке напоминает то, что делает у женщин Арина Соболенко. Хотя уровень сопротивления тут, конечно, выше. Синнер еще перед началом сезона поставил себе задачу выиграть турнир Большого шлема. Уже на Australian Open 2024 осталось сделать для этого один шаг.

Даниил Медведев

Не менее драматичным получился и полуфинальный матч с участием Даниила Медведева. Об их противостоянии с Александром Зверевым из Германии сказано уже много, в общей сложности они проводили 19-й матч между собой. Добавил остроты в этот матч и недавний сериал от Netflix, где речь шла о напряженных взаимоотношениях спортсменов. Сериал есть сериал, там все немного приукрашено, тем более в последние годы все наладилось. Но на корте друзей не бывает, до полуфинала в личных встречах Даниил Медведев вел со счетом 11 – 7. Если в первое время выигрывал Зверев, то в прошлом году шесть побед одержал российский теннисист. Оба на турнире провели два пятисетовых матча, причем в одном случае Даниилу в матче второго круга против финна Эмиля Руусувуори пришлось спасаться после двух подряд проигранных сетов.

Ранее такое у него в карьере случалось дважды. В свою очередь Александр Зверев показал феноменальный уровень тенниса в матче против Карлоса Алькараса в четвертьфинале. Немецкий теннисист выглядел очень уверенно и выиграл в четырех сетах. В полуфинале он будто продолжил тот матч и взял первые две партии. Но в третьем сете дело дошло до тай-брейка, и Медведев в нем выглядел увереннее. И все же мало верилось, что Даниилу удастся совершить еще один камбэк на турнире. В четвертой партии вновь тай-брейк и в нем 5 : 4 в пользу Зверева. Он должен подавать дважды, но проигрывает обе свои подачи, а дальше Медведев выигрывает сетбол. Такая ситуация могла надломить любого спортсмена, и у Александра в какой-то момент пошли нелепые ошибки. Россиянин сделал брейк и выиграл решающий сет.

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Личные встречи

Финал станет десятой по счету личной встречей Синнера и Медведева. Счет 6 – 3 в пользу Даниила. Но все шесть побед он одержал до середины прошлого сезона. Затем Янник набрал такую форму, что именно у Медведева выиграл в двух финалах подряд в Пекине и Вене, а затем еще в группе на итоговом турнире. Представляем результаты пяти последних матчей по партиям.

18.11.2023. Янник Синнер 2 : 1 Даниил Медведев

29.10.2023. Янник Синнер 2 : 1 Даниил Медведев

04.10.2023. Янник Синнер 2 : 0 Даниил Медведев

02.04.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Янник Синнер

19.02.2023. Даниил Медведев 2 : 1 Янник Синнер

Прогноз

Из пяти последних матчей друг с другом четыре раза соперники играли в финалах различных турниров. Впереди еще и один и самый статусный. Все говорит в пользу итальянца. Он находится в отличной форме, потратил на турнире гораздо меньше сил, выигрывал очень уверенно, в том числе, у первой ракетки мира. И, напротив, Медведев провел три пятисетовых поединка в шести матчах, дважды ему пришлось спасать ситуацию уступая 0 – 2 по сетам. На кортах Мельбурн-парка в общей сложности Даниил провел 20 часов и 33 минуты.

Отсюда и коэффициенты букмекеров, которые считают Синнера очевидным фаворитом. На его победу Winline предлагает коэффициент 1,37, победа Медведева оценивается коэффициентом 3,10. Любой провал по ходу матча с Янником будет иметь для Даниила фатальные последствия. Включаться нужно с первых минут, не терять концентрацию и сократить количество ошибок. Только в этом случае появятся хоть какие-то шансы.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024