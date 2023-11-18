Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 15.01.2024

Первый в новом сезоне турнир Большого шлема Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Открытый чемпионат Австралии привлекает большое внимание прессы и телевидения. Болельщики находятся в ожидании сразу нескольких интриг. Первая связана с Новаком Джоковичем, сможет ли кто-то из молодых теннисистов бросить перчатку сербу и свергнуть его с торона. Новак никогда не скрывал, что он считает для себя Australian Open любимым турниром. Но здесь хотят выиграть Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне, да и россиянина Даниила Медведева никто не сбрасывает со счетов. В женском одиночном разряде многие в ожидании противостояния первой ракетки мира Иги Швентек и действующей чемпионки Арины Соболенко из Беларуси.

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Результаты Australian Open 2024

В этом году впервые в истории матчи первого дня соревнований стартуют в воскресенье. В связи с этим многие болельщики интересуются, где смотреть прямую трансляцию матчей Australian Open 2024. Российские каналы показывать турнир не будут, равно как и онлайн-платформы. Поэтому нужно будет искать прямые трансляции из Мельбурна на сайтах букмекеров, для этого нужно обратиться к нашему списку, либо в социальных сетях. В тематических телеграм-каналах или группах ВКонтакте поклонники тенниса уже давно следят за турнирами АТР и WTA. С помощью подключения VPN прямая трансляция первого дня соревнований Australian Open 2024 будет доступна и на различных сайтах, где показывают картинку каналов Eurosport и Tennis Channel. Во второй день соревнований, 15 января, можно увидеть следующие поединки, время начала указано московское.

Список матчей второго дня Australian Open 2024 в мужской сетке турнира

Первый круг, 15 января

03:00. Патрик Кипсон — Эмиль Руусувуори

03:00. Лоренцо Музетти — Бенжамен Бонзи

03:00. Роберто Карбаллес Баэна — Борна Гойо

03:00. Флавио Коболли — Николас Харри

03:00. Себастьян Корда — Вит Копршива

04:00. Теренс Атман — Даниил Медведев

04:15. Адриан Маннарино — Стэн Вавринка

04:15. Роберто Баутиста-Агут — Бен Шелтон

04:15. Джеймс Дакворт — Люка Ван Аш

04:15. Алексей Попырин — Марк Полманс

04:15. Констан Лестьенн — Алехандро Давидович-Фокина

05:15. Маттео Берреттини — Стефанос Циципас

05:30. Александр Вукич — Джордан Томпсон

05:30. Денис Шаповалов — Якуб Меньшик

06:15. Кристофер Юбенкс — Таро Даниэль

06:15. Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри

06:15. Янник Ганфманн — Гаэль Монфис

06:15. Максимилиан Мартерер — Нуну Боржес

06:15. Даниэль Альтмайер — Карен Хачанов

06:15. Алехандро Табило — Александар Ковачевич

07:30. Уго Эмбер — Давид Гоффен

07:30. Александр Мюллер — Уго Гренье

07:30. Ринки Хиджиката — Ян-Леннард Штруфф

07:30. Миомир Кецманович — Есуки Ватануки

07:30. Чжичжэнь Чжан — Федерико Кория

09:00. Омар Джесика — Хуберт Хуркач

11:00. Алекс де Минаур — Милош Раонич

12:15. Феликс Оже-Альяссим — Доминик Тим

Список матчей второго дня Australian Open 2024 в женской сетке турнира

Первый круг, 15 января

03:00. Янина Викмайер — Варвара Грачева

03:00. Линда Носкова — Мари Бузкова

03:00. Надя Подорошка — Тамара Зиданшек

03:00. Кайла Дэй — Виктория Томова

03:00. Элина Свитолина — Тайла Престон

03:00. Даяна Ястремская — Маркета Вондроушова

03:00. Сторм Хантер — Сара Эррани

04:00. Анна Шмидлова — Коко Гауфф

04:15. Кайя Юван — Анастасия Потапова

04:15. Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд

05:00. Татьяна Мария — Камила Осорио

05:00. Марта Костюк — Клэр Лю

05:00. Фиона Ферро — Маккартни Кесслер

05:00. Диана Шнайдер — Жасмин Паолини

05:00. Ребека Машарова — Александра Саснович

06:00. Анастасия Павлюченкова — Донна Векич

06:15. Жаклин Адина Кристиан — Катерина Синякова

06:15. Юлия Путинцева — Анастасия Захарова

06:15. Магдалена Фрех — Дарья Сэвилл

06:15. Майар Шериф — Элиза Мертенс

08:15. Виктория Голубич — Вероника Кудерметова

09:15. Анна Калинская — Кэти Волынец

08:15. Линда Фрухвиртова — Беатрис Хаддад Майя

08:15. Ангелина Калинина — Аранта Рус

08:15. Тэйлор Таунсенд — Паула Бадоса

08:15. Мирра Андреева — Бернарда Пера

11:00. Онс Жабер — Юлия Стародубцева

13:00. Каролин Гарсия — Наоми Осака

Где смотреть Australian Open 2024

Призовой фонд Australian Open 2024

Расписание Australian Open 2024