Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису 15.01.2024
Первый в новом сезоне турнир Большого шлема Australian Open 2024 состоится с 14 по 28 января на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Открытый чемпионат Австралии привлекает большое внимание прессы и телевидения. Болельщики находятся в ожидании сразу нескольких интриг. Первая связана с Новаком Джоковичем, сможет ли кто-то из молодых теннисистов бросить перчатку сербу и свергнуть его с торона. Новак никогда не скрывал, что он считает для себя Australian Open любимым турниром. Но здесь хотят выиграть Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хольгер Руне, да и россиянина Даниила Медведева никто не сбрасывает со счетов. В женском одиночном разряде многие в ожидании противостояния первой ракетки мира Иги Швентек и действующей чемпионки Арины Соболенко из Беларуси.
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Результаты Australian Open 2024
В этом году впервые в истории матчи первого дня соревнований стартуют в воскресенье. В связи с этим многие болельщики интересуются, где смотреть прямую трансляцию матчей Australian Open 2024. Российские каналы показывать турнир не будут, равно как и онлайн-платформы. Поэтому нужно будет искать прямые трансляции из Мельбурна на сайтах букмекеров, для этого нужно обратиться к нашему списку, либо в социальных сетях. В тематических телеграм-каналах или группах ВКонтакте поклонники тенниса уже давно следят за турнирами АТР и WTA. С помощью подключения VPN прямая трансляция первого дня соревнований Australian Open 2024 будет доступна и на различных сайтах, где показывают картинку каналов Eurosport и Tennis Channel. Во второй день соревнований, 15 января, можно увидеть следующие поединки, время начала указано московское.
Список матчей второго дня Australian Open 2024 в мужской сетке турнира
Первый круг, 15 января
- 03:00. Патрик Кипсон — Эмиль Руусувуори
- 03:00. Лоренцо Музетти — Бенжамен Бонзи
- 03:00. Роберто Карбаллес Баэна — Борна Гойо
- 03:00. Флавио Коболли — Николас Харри
- 03:00. Себастьян Корда — Вит Копршива
- 04:00. Теренс Атман — Даниил Медведев
- 04:15. Адриан Маннарино — Стэн Вавринка
- 04:15. Роберто Баутиста-Агут — Бен Шелтон
- 04:15. Джеймс Дакворт — Люка Ван Аш
- 04:15. Алексей Попырин — Марк Полманс
- 04:15. Констан Лестьенн — Алехандро Давидович-Фокина
- 05:15. Маттео Берреттини — Стефанос Циципас
- 05:30. Александр Вукич — Джордан Томпсон
- 05:30. Денис Шаповалов — Якуб Меньшик
- 06:15. Кристофер Юбенкс — Таро Даниэль
- 06:15. Энди Маррей — Томас Мартин Этчеверри
- 06:15. Янник Ганфманн — Гаэль Монфис
- 06:15. Максимилиан Мартерер — Нуну Боржес
- 06:15. Даниэль Альтмайер — Карен Хачанов
- 06:15. Алехандро Табило — Александар Ковачевич
- 07:30. Уго Эмбер — Давид Гоффен
- 07:30. Александр Мюллер — Уго Гренье
- 07:30. Ринки Хиджиката — Ян-Леннард Штруфф
- 07:30. Миомир Кецманович — Есуки Ватануки
- 07:30. Чжичжэнь Чжан — Федерико Кория
- 09:00. Омар Джесика — Хуберт Хуркач
- 11:00. Алекс де Минаур — Милош Раонич
- 12:15. Феликс Оже-Альяссим — Доминик Тим
Список матчей второго дня Australian Open 2024 в женской сетке турнира
Первый круг, 15 января
- 03:00. Янина Викмайер — Варвара Грачева
- 03:00. Линда Носкова — Мари Бузкова
- 03:00. Надя Подорошка — Тамара Зиданшек
- 03:00. Кайла Дэй — Виктория Томова
- 03:00. Элина Свитолина — Тайла Престон
- 03:00. Даяна Ястремская — Маркета Вондроушова
- 03:00. Сторм Хантер — Сара Эррани
- 04:00. Анна Шмидлова — Коко Гауфф
- 04:15. Кайя Юван — Анастасия Потапова
- 04:15. Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд
- 05:00. Татьяна Мария — Камила Осорио
- 05:00. Марта Костюк — Клэр Лю
- 05:00. Фиона Ферро — Маккартни Кесслер
- 05:00. Диана Шнайдер — Жасмин Паолини
- 05:00. Ребека Машарова — Александра Саснович
- 06:00. Анастасия Павлюченкова — Донна Векич
- 06:15. Жаклин Адина Кристиан — Катерина Синякова
- 06:15. Юлия Путинцева — Анастасия Захарова
- 06:15. Магдалена Фрех — Дарья Сэвилл
- 06:15. Майар Шериф — Элиза Мертенс
- 08:15. Виктория Голубич — Вероника Кудерметова
- 09:15. Анна Калинская — Кэти Волынец
- 08:15. Линда Фрухвиртова — Беатрис Хаддад Майя
- 08:15. Ангелина Калинина — Аранта Рус
- 08:15. Тэйлор Таунсенд — Паула Бадоса
- 08:15. Мирра Андреева — Бернарда Пера
- 11:00. Онс Жабер — Юлия Стародубцева
- 13:00. Каролин Гарсия — Наоми Осака
Где смотреть Australian Open 2024
Призовой фонд Australian Open 2024