Australian Open: Янник Синнер — Даниил Медведев прямая трансляция матча 28.01.2024

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В финале мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер и третья ракетка Даниил Медведев. Ранее на турнирах Большого шлема спортсмены не пересекались ни разу. Матч состоится в воскресенье, 28 января и начнется в 11:30 по московскому времени.

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Синнер — Медведев: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники будут встречаться на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

В первом полуфинале Australian Open 2024 случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Новак Джокович после 33 побед подряд на кортах Мельбурн-парка проиграл. Но сенсацией его поражение назвать нельзя, потому что по всем параметрам его соперник Янник Синнер выглядел лучше как на протяжении всего турнира, так и на протяжении поединка. Итальянец уверенно выиграл первые два сета, в ходе которых первая ракетка мира смог забрать только три гейма. В третьей партии, наконец, завязалась настоящая борьба, пришлось играть тай-брейк, в котором Джокович оказался сильнее. В четвертом сете Новак еще раз проиграл гейм на своей подаче, и Янник Синнер совершенно заслуженно в первый раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Даниил Медведев в шестой раз за свою карьеру вышел в финал турнира Большого шлема, причем третий раз сделал это на Australian Open. Ранее он дважды в Мельбурне уступил Новаку Джоковичу. Путь к решающему поединку у россиянина оказался гораздо более сложным чем, у Синнера. Даниилу пришлось сыграть три пятисетовых матча, в том числе, в полуфинале. В общей сложности на кортах он провел 20 часов 33 минуты, а его матч с Александром Зверевым завершился за полночь по местному времени. До нынешнего сезона в карьере Даниила Медведева было два матча, когда он спасал ситуацию, проигрывая по сетам 0 – 2. Теперь таких поединков стало четыре. Один случился в матче второго круга против финна Эмиля Руусувуори, а второй теперь против Зверева.

Для соперников этот матч станет десятым по счету. Медведев ведет со счетом 6 – 3, но все свои победы Синнер одержал в последние несколько месяцев. Причем ранее четырежды спортсмены встречались в финалах различных турниров. Букмекеры отдают преимущество итальянцу. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,37, успех Медведева оценивается коэффициентом 3,10.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024

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