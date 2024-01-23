Australian Open: Даниил Медведев — Александр Зверев прямая трансляция матча 26.01.2024

Во втором полуфинале мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии встретятся теннисисты, которые очень хорошо друг друга знают. Только в прошлом сезоне россиянину Даниилу Медведеву и Александру Звереву из Германии удалось сыграть шесть матчей между собой. Встреча состоится 26 января, начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Медведев — Зверев: прогноз на матч Australian Open 2024

Спортсмены будут играть на стадионе Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Для Даниила Медведева играть на стадии полуфинала турниров Большого шлема дело вполне привчное. Только в Австралии он дважды выходил в финал в 2021 и 2022 годах, где оба раза проигрывал. В первом случае безоговорочно в трех сетах Новаку Джоковичу, а во втором Рафаэлю Надалю, выиграв первые два сета. Тогда был самый реальный шанс стать победителем турнира. Сейчас все гораздо сложнее, тем более пока Даниил некоторые свои поединки в Мельбурне выигрывает за счет характера. Так было в матче второго круга против финна Эмиля Руусувуори, так случилось и в четвертьфинале против Хуберта Хуркача из Польши. Смущает физическое состояние Даниила. По ходу некоторых поединков его покидают силы. С такими перепадами в полуфинале будет очень сложно.

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У Александра Зверева с турнирами Большого шлема получается чуть похуже. Титулов на его счету нет, на Australian Open это лишь второй его полуфинал. Зато как он его достиг, заслуживает отдельной истории. Как и его предстоящий соперник, Зверев провел на турнире два пятисетовых матча. Причем и против квалифаера из Словакии Лукаша Кляйна во втором круге, и против гораздо более опытного Кэмерона Норри из Великобритании в четвертом пришлось играть чемпионские тай-брейки. Мало того, в четвертьфинале немецкому теннисисту противостоял Карлос Алькарас, который лишь в одном случае до этого играл четыре сета, все остальные матчи выиграл сравнительно легко. Однако Александр показал такой уровень тенниса, что в тот день мог победить кого угодно. Зверев выдал один из лучших матчей в карьере, получится ли сделать такое второй раз подряд?

Соперники играют друг с другом начиная с 2016 года. С тех пор они провели 18 поединков, по победам ведет Даниил Медведев 11 – 7, шесть матчей состоялось только в прошлом сезоне, из них россиянин выиграл в пяти. Причем до сих пор теннисисты ни разу не пересекались на турнирах Большого шлема. Winline предлагает на победу россиянина коэффициент 1,63, на победу Зверева коэффициент — 2,30.

Расписание Australian Open 2024

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