Медведев — Зверев: прогноз на матч Australian Open 2024

В туре можно найти не так много теннисистов, которые бы столько встречались друг с другом в рамках турниров АТР, сколько Даниил Медведев и Александр Зверев. На этот раз они будут играть во втором полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч состоится 26 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena, начало не ранее 11:30 по московскому времени.

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Australian Open: Даниил Медведев — Александр Зверев прямая трансляция матча 26.01.2024

Даниил Медведев

Пока россиянин чуть ли не в каждом матче на турнире Australian Open 2024 оставляет о себе очень противоречивое впечатление. Вообще, ни один игрок не избежал спадов по ходу чемпионата, но у Даниила они случаются чуть ли не в каждом матче. Характерным в этом плане быле его четвертьфинальный поединок против поляка Хуберта Хуркача, когда после победы в первом сете на тай-брейке, во втором Медведева, казалось, покинули все силы. Проиграл сет он безоговорочно, и если бы все так пошло и дальше, то матч быстро мог закончится победой Хуберта. Но мы не раз уже видели эти преображения. В третьем сете Даниил вновь заиграл так, что про его усталость можно было забыть. Однако дальше история повторилась и хорошо, что в пятом сете все вновь качнулось в его пользу.

Медведев в матче против Хуркача отказался от своей традиционной тактики принимать подачу далеко от задней линии и объяснил это особенностями подачи поляка. Был у Даниила провал и в матче четвертого круга против португальского теннисиста Нуну Боржеса, пришлось отдать сопернику один сет. Но самая неожиданная игра у россиянина случилась во втором круге против финна Эмиля Руусувуори, когда он мысленно заказывал себе билет, чтобы лететь домой. Медведев проиграл два первых сета и пришлось вытаскивать себя из практически безнадежного положения. В четвертом сете спортсмены играли тай-брейк, и лишь после уверенной победы со счетом 7 : 1 с россиянина будто спали какие-то оковы. Пятый сет он взял под ноль, но заставил сомневаться в своих перспективах. В итоге полуфинал против очень сильного соперника.

Александр Зверев

Путь в полуфинал Александра Зверева очень напоминает все то, что происходило с Даниилом Медведевым. Правда, в отличие от россиянина немецкому теннисисту пришлось играть два пятисетовых матча. Во втором круге сопротивление оказал ему квалифаер из Словакии Лукаш Кляйн. Тут пришлось не только играть пятый сет, но еще и чемпионский тай-брейк. В нем сказался опыт Александра. В четвертом круге история повторилась в поединке против Кэмерона Норри из Великобритании. С той лишь разницей, что на этот раз по сетам пришлось отыгрываться британцу. Вновь чемпионский тай-брейк, но на этот раз Зверев выиграл его более уверенно. Тем не менее с такой игрой мало кто ему прочил выход в полуфинал, тем более противостоял ему вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Испанец был единственным из топ–5 на этом турнире, кто побеждал своих соперников внешне легко, не затрачивая много усилий. Лишь раз ему пришлось сыграть четыре сета в матче второго круга против итальянца Лоренцо Сонего. Вполне вероятно, что это сыграло с Алькарасом злую шутку, он отвык от высокого уровня сопротивления. Оно было не просто высоким, Александр выдал чуть ли не лучший матч в карьере. У него получалось все. Процент попадания первой подачей не опускался ниже 75, работал форхенд, с которым у теннисиста случаются проблемы, шли великолепные обводящие удары. Шанс Алькараса был лишь в том, чтобы затянуть матч. Свою игру он нашел в третьем сете, который выиграл на тай-брейке, но Зверев сумел довести матч до победы.

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Личные встречи

В общей сложности соперники встречались друг с другом 18 раз, счет в пользу Медведева 11 – 7. В первое время с 2016 по 2018 год чаще выигрывал Зверев, но потом россиянин постепенно перехватил инициативу. При этом на турнирах Большого шлема соперники не встречались еще ни разу. Богат на поединки оказался прошлый сезон — шесть матчей и лишь в одном Даниил проиграл. Представляем результаты пяти последних матчей по партиям.

15.11.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Александр Зверев

03.10.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Александр Зверев

17.08.2023. Александр Зверев 2 : 1 Даниил Медведев

16.05.2023. Даниил Медведев 2 : 0 Александр Зверев

13.04.2023. Даниил Медведев 2 : 1 Александр Зверев

Прогноз

По матчам Даниила Медведева создается впечатление, что сейчас россиянин находится далеко не в лучшей форме. Многие свои поединки он переворачивал исключительно за счет характера и силы воли. Но чем дальше, тем уровень сопротивления становится все сильнее. Александр Зверев тоже не впечатлял, но матч против Алькараса был почти идеальным. Против такого Зверева у Медведева практически не будет шансов. Но как показывает практика, каждый матч это новая история.

В пользу Даниила и то, что он в прошлом году выигрывал у Зверева гораздо чаще, но все их матчи проходили в формате максимум из трех сетов. Тут тремя сетами дело наверняка не ограничится и на первый план выйдет все то же физическое состояние и характер. Букмекеры считают, что шансов у россиянина больше. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,63, выигрыш Зверева оценивается коэффициентом 2,30.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024