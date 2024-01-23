Джокович — Синнер: прогноз на матч Australian Open 2024

В верхней сетке мужского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии в первом полуфинале встретятся первая и четвертая ракетка мира, Новак Джокович и Янник Синнер. Причем этот матч будет для них четвертым за последние два с небольшим месяца. Встреча состоится 26 января и начнется не ранее 06:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Australian Open: Новак Джокович — Янник Синнер прямая трансляция матча 26.01.2024

Новак Джокович

Как обычно, каждый новый успех Новака Джоковича на турнирах Большого шлема, это очередное повторение нового рекорда или улучшение собственного. Никто до сих пор не выходил в полуфинал мэйджора 48 раз, никто из мужчин ранее не выигрывал 33 поединка подряд на Открытом чемпионате Австралии. Причем это повторение рекорда Моники Селеш, уже в полуфинале серб может установить новый. Но среди этих цифр есть еще некоторые, где есть к чему стремиться. После матча против американца Тэйлора Фрица первая ракетка мира отметил юбилей — 700-ю победу в карьере на харде, но до рекордсмена Роджера Федерера еще очень далеко, у швейцарца таких побед 783. Примерно как Овечкину до Гретцки. Тут понадобиться не один сезон

Еще одна цифра, которая может насторожить всех поклонников Ноле, это то, что он провел на кортах Мельбурн-парка на этот раз уже больше 15 часов. Ранее ему никогда не нужно было столько времени, чтобы войти в четверку сильнейших. В то же время эта цифра кажется настолько большой за счет первых двух матчей Джоковича. Когда слишком много времени было затрачено, чтобы выиграть у молодого хорватского теннисиста Дино Прижмича и Алексея Попырина из Австралии. Дальше все было несколько легче. Впрочим, известно, что на любом турнире Новак набирает ход от матча к матчу. Чем дальше, тем более увереннее он играет. В четвертьфинале Тэйлор Фриц заставил поволноваться, когда выиграл второй сет, но дальше Новак уверенно довел дело до победы. Стоит учесть, что поединок проходил днем в сильную жару и отнял немало сил у обоих.

Янник Синнер

Итальянец свой четвертьфинал проводил против российского теннисиста Андрея Рублева, который тоже мог отметить своеобразный юбилей, — этот выход в восьмерку сильнейших стал для него десятым в карьере. Таким достижением может похватстатья не так много игроковов в туре. Проблема в том, что до этого Андрей ни разу не смог выйти в полуфинал. Не получилось и на этот раз. В первой партии поначалу преимущество нельзя было отдать ни одному теннисисту, но потом Синнер взял подачу соперника и легко довел дело до победы. Рублев собрался и во втором сете свою подачу не проигрывал, пришлось играть тай-брейк, который оказался решающим. Янник выиграл его со счетом 7 : 5, что сильно надломило соперника, и в третьем сете итальянец сделал еще один брейк.

Таким образом Синнер пополнил свою коллекцию полуфиналов на турнирах Большого шлема. Ранее он доходил до этой стадии на Уимблдоне, но финалов на его счету пока не было. При этом еще перед началом сезона итальянец поставил себе задачу выиграть в этом году хотя бы один ТБШ. Для этого сейчас придется выигрывать у Джоковича. В отличие от серба Синнер все свои поединки в Мельбурне заканчивал довольно быстро в трех сетах. Среди четырех сильнейших он единственный, кому не пришлось играть четвертый сет, да и тай-брейк был всего один. Сейчас итальянец понимает, насколько опасный впереди соперник. Но в тоже время он знает, как выигрывать у Джоковича. В последних трех матчах такое случалось дважды.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Всего соперники встречались шесть раз. Первый матч Джокович выиграл легко в 2021 году. Затем было два подряд поединка на Уимблдоне в 2022 и 2023 годах. Наконец, в ноябре прошлого года соперники встречались трижды, два раза а рамках итогового турнира и один раз в Кубке Дэвиса. Пока Новак ведет со счетом 4 – 2. Представляем результаты пяти последних матчей по партиям.

25.11.2023. Янник Синнер 2 : 1 Новак Джокович

19.11.2023. Новак Джокович 2 : 0 Янник Синнер

14.11.2023. Янник Синнер 2 : 1 Новак Джокович

14.07.2023. Новак Джокович 3 : 0 Янник Синнер

05.07.2022. Новак Джокович 3 : 2 Янник Синнер

Прогноз

Синнер провел гораздо меньше времени на пути к полуфиналу, но более-менее серьезный уровень оппозиции у него был только в матче с Андреем Рублевым. Легкие победы сыграли злую шутку с Карлосом Алькарасом в другом полуфинале. Но Синнер прекрасно знает, чего ожидать от первой ракетки мира и настроится на матч должным образом. Джокович проиграл Яннику в двух из трех последних поединках. Но они оба состояли из трех сетов. При этом матч группового этапа для Новака был не настолько принципиальным сколько финал, где он не оставил итальянцу шансов.

Поражение в Кубке Дэвиса стало болезненным, поскольку Джоковичу этот турнир никогда не покарялся, но не критичным. Там, где начинается матч в рамках турнира Большого шлема серб настраивается совершенно иначе. Несмотря на все успехи Синнера букмекеры отдают преимущество первой ракетке мира. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,45, успех Синнера оценивается коэффициентом 2,77.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024