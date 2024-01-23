Australian Open: Новак Джокович — Янник Синнер прямая трансляция матча 26.01.2024

Если женский одиночный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису оказался богат на сюрпризы, то у мужчин все стабильно. В четверку сильнейших вышли три теннисиста, которые занимают первые три строчки рейтинга. Оплошал лишь Карлос Алькарас, да и то он уступил шестому по рангу Александру Звереву. В первом полуфинале встретятся Новак Джокович и Янник Синнер. Матч состоится 26 января и начнется не ранее 06:30 по московскому времени.

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Джокович — Синнер: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники будут встречаться на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Новаку Джоковичу довольно тяжело давались стартовые поединки. Слишком много времени он затратил на то, чтобы сломить сопротивление сначала хорвата Дино Прижмича, а затем хозяина австралийских кортов Алексея Попырина. Поклонники забеспокоились, все ли у их кумира в порядке. Но дальше были только три сета в матче с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, а в четвертом круге у итальянца Адриана Маннарино и вовсе два первых сета взял Ноле взял под ноль. В четвертьфинале пришлось довольно непросто против американца Тэйлора Фрица, который выиграл второй сет, но победа вновь осталась за Джоковичем, который довел рекордное число своих выходов в полуфинал до 48 и одержал 33 победу в рамках Australian Open подряд, это повторение достижения Моники Селеш.

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Янник Синнер выступает на Открытом чемпионате Австралии гораздо увереннее всех остальных полуфиналистов. Он среди них единственный, кому для победы в каждом матче хватало трех сетов. Лишь в поединке против Андрея Рублева в четвертьфинале итальянцу пришлось играть тай-брейк. Но все закончилось в пользу Янника. Вряд ли его такие результаты могут расслабить, тем более зная, какой соперник будет в пятницу находиться на противоположной стороне корта. Встречаться в Новаком Джоковичем ему в последнее время приходится часто и не без успеха. Для Синнера выход в полуфинал турнира Большого шлема стал вторым по счету в карьере, ранее он подобного успеха добивался на Уимблдоне в прошлом году, где уступил как раз Новаку Джоковичу.

Вообще теннисисты встречались уже шесть раз, причем дважды в рамках Уимблдона. В 2022 году матч состоял из пяти сетов и тоже его выиграл Джокович. Зато в ноябре 2023 года Синнер дважды смог выиграть на харде. Сначала на групповом этапе итогового турнира, затем на Кубке Дэвиса. Но по общему количеству матчей впереди серб 4 – 2. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,45, коэффициент на победу Синнера — 2,77.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024