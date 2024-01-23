Australian Open: Коко Гауфф — Арина Соболенко прямая трансляция матча 25.01.2024

В первом полуфинале женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф и вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Матч состоится 25 января и начнется не ранее 10:30 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Гауфф — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию матча болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Коко Гауфф имеет хорошие шансы выиграть второй подряд турнир Большого шлема. Юная американка уже давно стала подавать большие надежды, и в прошлом сезоне появились результаты в виде побед на турнирах WTA, а затем триумфа на родном для себя US Open. В начале января Коко выиграла турнир в новозеландском Окленде и пока ни разу не проигрывала в новом году. Уверенно она начала и Australian Open 2024. В первом круге она легко разобралась со словачкой Анной Шмидловой, затем ей противостояли две соотечественницы Кэролайн Доулхайд и Алисия Паркс, вновь победа в двух сетах. В четвертом круге полька Магдалена Фрех смогла выиграть у Гауфф только три гейма. По-настоящему сложным получился только четвертьфинал против Марты Костюк, где пришлось играть два тай-брейка.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Арина Соболенко за пять своих поединков на текущем турнире проиграла лишь 16 геймов. Да и то 15 из них трем соперницам: Бренде Фрухвиртовой из Чехии, американке Аманде Анисимовой и Барборе Крейчиковой в четвертьфинале. Каждая смогла выиграть у белоруски по пять геймов. В двух других поединках Элла Зайдель из Германии и Леся Цуренко из Украины смогли выиграть на двоих лишь один гейм благодаря немке. Пока тотальное превосходство второй ракетки мира над своими соперницами. Арина уже знает как побеждать на этом турнире и уверенно идет ко второму титулу подряд на Australian Open. Тем самым она сможет сравняться со своей соотечественницей Викторией Азаренко, которая побеждала в Мельбурне в 2012 и 2013 годах.

В матче с Коко Гауфф придется нелегко. Американка имеет преимущество по личным встречам. Ранее теннисистки встречались шесть раз и на счету Коко четыре победы. Именно Арину она смогла обыграть в финале Открытого чемпионата США осенью прошлого года. Winline предлагает на победу второй ракетки мира коэффициент 1,60, победа Гауфф оценивается коэффициентом 2,61.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024