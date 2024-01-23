Гауфф — Соболенко: прогноз на матч Australian Open 2024

Если в верхней сетке женского одиночного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису все непредсказуемо, то в нижней в полуфинале встретятся те теннисистки, о которых шла речь еще до начала турнира. Четвертая ракетка мира американке Коко Гауфф будет играть со второй ракеткой Ариной Соболенко из Беларуси. Матч состоится 25 января на стадионе Rod Laver Arena, начало не ранее 10:30 по московскому времени.

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Australian Open: Коко Гауфф — Арина Соболенко прямая трансляция матча 25.01.2024

Коко Гауфф

После первой победы на турнире Большого шлема у себя на родине в США в прошлом сезоне Коко Гауфф приняла участие в трех турнирах WTA и на каждом из них выходила в полуфинал. Выиграла лишь один в начале января в новозеландском Окленде. Все говорило о том, что американка находится в отличной форме. Подтверждать это она стала уже с первых поединков на Australian Open 2024. В первом круге Гауфф легко в двух сетах выиграла у Анны Шмидловой из Словакии, один сет взяла под ноль. Затем также в двух сетах разобралась со своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд, правда, тут в одной из партий пришлось играть тай-брейк. В третьем круге Коко встречалась с еще одной американкой Алисией Паркс, матч проходил по сценарию поединка со Шмидловой, одна баранка и 6 : 2.

Далее по сетке у Гауфф соперницей была польская теннисистка Магдалена Фрех, которая до этого демонстрировала уверенную игру на турнире, но борьбы вновь не получилось. Магдалена смогла взять только три гейма. Зато четвертьфинальный поединок против украинки Марты Костюк выдался очень сложным. Он проходил днем, когда температура воздуха достигла тридцати градусов, что повлияло на качество тенниса. Соперницы на двоих сделали более ста невынужденных ошибок. В первом сете Гауфф проигрывала 1 : 5, но смогла перевернуть ход партии, причем пришлось отыгрывать сетболы. Второй сет, и вновь тай-брейк, на этот раз в пользу Марты. Лишь в третьем сете американка смогла переломить ход матча в свою пользу.

Арина Соболенко

Вот кто пока внешне вообще не испытывает никаких проблем, так это Арина Соболенко. Многие думали, что в четвертьфинале ей навяжет борьбу Барбора Крейчикова и подтверждением тому был первый гейм, который чешская теннисистка взяла на подаче Соболенко. Но так как ни в чем не бывало та отыграла его и дальше диктовала свои условия. Крейчикова еще раз брала гейм на подаче Арины, но что толку, если проигрывала свои. Тем не менее чешка смогла сравняться во своей соотечественницей Брендой Фрухвиртовой и американкой Амандой Анисимовой. Лишь они ранее смогли выиграть в матчах со второй ракеткой мира по пять геймов. В первом круге Элла Зайдель из Германии выиграла лишь один, а в третьем украинка Леся Цуренко и вовсе завершила поединок, получив две баранки.

Пока победительница прошлогоднего Australian Open уверенно идет к защите своего титула. Матч с Коко Гауфф уже называют скрытым финалом, учитывая что в другой половине сетки все фаворитки выбыли на ранних стадиях турнира. Соболенко громко заявила о себе еще в позапрошлом сезоне, но самым успешным стал сезон 2023 года и дело не только в завоевании титула на ТБШ, она смогла стать первой ракеткой мира и хоть звание это не удержала, но стала более уверенной в своих действиях. Все знают, как могла в одночасье изменяться ее игра по ходу того или иного поединка. Масса невынужденных ошибок и, как результат, поражения. Сейчас Соболенко начала справляться с эмоциями.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Личные встречи

Впервые соперницы сыграли друг с другом в 2020 году, причем дважды. Турниры проходили на харде и теннисистки обменялись победами. С тех пор сыграно шесть матчей и перевес на стороне Коко Гауфф 4 – 2. Победа осталась за ней в последнем на сегодняшний день и самом статусном поединке в финале Открытого чемпионата США. Представляем результаты пяти последних матчей по сетам.

09.09.2023. Коко Гауфф 2 : 1 Арина Соболенко

15.03.2023. Арина Соболенко 2 : 0 Коко Гауфф

11:08.2022. Коко Гауфф 2 : 1 Арина Соболенко

13.05.2021. Коко Гауфф 2 : 0 Арина Соболенко

22.10.2020. Арина Соболенко 2 : 0 Коко Гауфф

Прогноз

В преддверии поединка все вспоминают матч этих соперниц в финале Открытого чемпионата США. Тогда Коко, проиграв первый сет, смогла выиграть два других. Случиться ли что-то подобное сейчас? Арина Соболенко пока играет вообще без слабых мест. Да, она отдает геймы на своей подаче, но, как показывают результаты, это ее совершенно не смущает. Гауфф тоже шла по сетке без сбоев, но вот матч против Марты Костюк должен насторожить ее поклонников. Да, было очень жарко, но все же 51 невынужденная ошибка это слишком.

Неудивительно, что букмекеры отдают предпочтение белорусской спортсменке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,50. Шансы Коко Гауфф оцениваются коэффициентом — 2,61. Если к Арине больше не вернутся ее демоны в виде психологической неустойчивости, то она должна брать реванш у американки за поражение на US Open.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024