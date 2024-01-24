Ястремская об интересах вне корта: «Люблю петь, но это уже давно в прошлом»

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Теннис

Даяна Ястремская рассказала о своих интересах вне корта.

Украинка на Australian Open стала пятым квалифаером, вышедшим в полуфинал «Большого шлема».

– Я помню, как в 2020-м вы много чем занимались вне корта: писали музыку, снимались в фотосессиях и так далее. Любопытно узнать, вам по-прежнему это интересно или теперь вы полностью концентрируетесь на теннисе? 

– Есть много вещей, которыми я люблю заниматься. Да, я люблю петь, но скажу, что это уже давно в прошлом. Но в феврале, надеюсь, выйдет новая песня. Не сольная – нас будет трое – все из разных стран. Мы собрались вместе и записали хорошую песню. Не буду особо распространяться – надеюсь, скоро все услышите. 

Мне нравится моделинг, индустрия моды, философия. Мне нравится заниматься многими вещами, но у меня на это не так много времени, – сказала Ястремская на пресс-конференции.

Ястремская – из квалификации в 1/2 «Шлема». На Australian Open такого не было 46 лет

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2 комментария
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Аккуратней с пением, а то уже дисквалифицировали разок , микрофон с допингом оказался)))
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