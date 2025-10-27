Рейтинг ATP. Рууд и Оже-Альяссим вернулись в топ-10, Фонсека дебютировал в топ-30, Давидович-Фокина – в топ-15
Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим вернулись в топ-10 рейтинга ATP.
Чемпион Базеля Жоао Фонсека дебютировал в топ-30, финалист Алехандро Давидович-Фокина – в топ-15.
Положение на 27 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|11340
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)
|10500
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|6160
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4685
|5 (5)
|Новак Джокович (Сербия)
|4580
|6 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3935
|7 (6)
|Бен Шелтон (США)
|3820
|8 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3685
|9 (11)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3235
|10 (12)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3195
|11 (9)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|3090
|12 (10)
|Хольгер Руне (Дания)
|2990
|13 (14)
|Даниил Медведев (Россия)
|2810
|14 (13)
|Карен Хачанов (Россия)
|2620
|15 (18)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2585
|17 (15)
|Андрей Рублев (Россия)
|2470
|22 (24)
|Юго Эмбер (Франция)
|2030
|28 (46)
|Жоао Фонсека (Бразилия)
|1615
|32 (36)
|Корентен Муте (Франция)
|1473
|36 (42)
|Хауме Муньяр (Испания)
|1395
|52 (62)
|Рейлли Опелка (США)
|1010
|56 (33)
|Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
|965
|75 (89)
|Марин Чилич (Хорватия)
|784
|100 (103)
|Элиот Спиццирри (США)
|660
|128 (131)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|488
