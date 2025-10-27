  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рейтинг ATP. Рууд и Оже-Альяссим вернулись в топ-10, Фонсека дебютировал в топ-30, Давидович-Фокина – в топ-15
0

Рейтинг ATP. Рууд и Оже-Альяссим вернулись в топ-10, Фонсека дебютировал в топ-30, Давидович-Фокина – в топ-15

Каспер Рууд и Феликс Оже-Альяссим вернулись в топ-10 рейтинга ATP.

Чемпион Базеля Жоао Фонсека дебютировал в топ-30, финалист Алехандро Давидович-Фокина – в топ-15.

PIF ATP Rankings

Положение на 27 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 11340
2 (2) Янник Синнер (Италия) 10500
3 (3) Александр Зверев (Германия) 6160
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4685
5 (5) Новак Джокович (Сербия) 4580
6 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3935
7 (6) Бен Шелтон (США) 3820
8 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3685
9 (11) Каспер Рууд (Норвегия) 3235
10 (12) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3195
11 (9) Джек Дрэйпер (Великобритания) 3090
12 (10) Хольгер Руне (Дания) 2990
13 (14) Даниил Медведев (Россия) 2810
14 (13) Карен Хачанов (Россия) 2620
15 (18) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2585
17 (15) Андрей Рублев (Россия) 2470
22 (24) Юго Эмбер (Франция) 2030
28 (46) Жоао Фонсека (Бразилия) 1615
32 (36) Корентен Муте (Франция) 1473
36 (42) Хауме Муньяр (Испания) 1395
52 (62) Рейлли Опелка (США) 1010
56 (33) Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 965
75 (89) Марин Чилич (Хорватия) 784
100 (103) Элиот Спиццирри (США) 660
128 (131) Роман Сафиуллин (Россия) 488
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoНовак Джокович
logoТэйлор Фриц
logoАлекс де Минаур
logoКаспер Рууд
logoЛоренцо Музетти
logoБен Шелтон
logoФеликс Оже-Альяссим
logoДжек Дрэйпер
logoДаниил Медведев
logoКарен Хачанов
logoХольгер Руне
logoАлехандро Давидович-Фокина
logoАндрей Рублев
logoЮго Эмбер
logoЖоао Фонсека
logoКорентен Муте
logoРейлли Опелка
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoМарин Чилич
logoРоман Сафиуллин
logoЭлиот Спиццирри
logoATP
logoХауме Муньяр
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионская гонка ATP. Давидович-Фокина вытеснил Рублева из топ-15
22 минуты назад
Цзюцзян (WTA). Стародубцева сыграет с Чжэн Ушуань, Захарова, Путинцева вышли во 2-й круг, Корнеева выбыла, Кудерметова-младшая снялась
30 минут назад
Гонконг (WTA). Сидорова играет с Лис, Томлянович встретится с Кобори, Севастова – с Джойнт, Букша вышла во 2-й круг
45 минут назадLive
Рейтинг WTA. Бенчич стала 11-й ракеткой мира, Циньвэнь Чжэн выпала из топ-20, Селехметьева дебютировала в топ-100
51 минуту назад
Ченнай (WTA). 1-й круг. Чараева сыграет с Яценко, Векич – с Адкар, Хантер – с Хонтамой
сегодня, 06:30
Собрали команду теннисистов на первые матчи «Мастерса» в Париже? Выбирайте своих фаворитов, следите за турниром и получайте очки за реальные победы в Основе
сегодня, 06:00Тесты и игры
Париж (ATP). 1-й круг. Рублев сыграет с Фернли, Хачанов – с Куинном, Бублик встретится с Попыриным, Димитров – с Мпетши Перрикаром
вчера, 21:15
Давидович-Фокина – Фонсеке: «Ты точно станешь следующим Ноле и победишь Алькараса и Синнера»
вчера, 20:04
Андрей Рублев: «Я слишком burnout. По-хорошему, нужно взять паузу – неважно, сколько это займет»
вчера, 19:02
Фонсека после победы в Базеле: «Мы с командой поспорили, что если я выиграю, то мы побреем меня налысо»
вчера, 18:06
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25