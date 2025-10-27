Рейтинг WTA. Бенчич стала 11-й ракеткой мира, Циньвэнь Чжэн выпала из топ-20, Селехметьева дебютировала в топ-100
Россиянка Оксана Селехметьева дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.
Чемпионка Токио Белинда Бенчич стала 11-й, финалистка Линда Носкова – 14-й.
Положение на 27 октября 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9870
|2 (2)
|Ига Швентек (Польша)
|8195
|3 (3)
|Коко Гауфф (США)
|6563
|4 (4)
|Аманда Анисимова (США)
|5887
|5 (5)
|Джессика Пегула (США)
|5183
|6 (7)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|4350
|7 (8)
|Мэдисон Киз (США)
|4335
|8 (6)
|Жасмин Паолини (Италия)
|4325
|9 (9)
|Мирра Андреева (Россия)
|4319
|10 (10)
|Екатерина Александрова (Россия)
|3375
|11 (13)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|3146
|13 (17)
|Линда Носкова (Чехия)
|2641
|17 (18)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2209
|18 (19)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2056
|19 (21)
|Каролина Мухова (Чехия)
|1996
|24 (13)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|1728
|30 (30)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1558
|33 (44)
|Энн Ли (США)
|1465
|35 (38)
|Анна Калинская (Россия)
|1417
|44 (50)
|Ева Лис (Германия)
|1274
|48 (51)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1184
|50 (52)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1131
|64 (36)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|989
|70 (49)
|Ольга Данилович (Сербия)
|957
|72 (75)
|Полина Кудерметова (Россия)
|910
|84 (101)
|Сара Бейлек (Чехия)
|864
|88 (116)
|Лулу Сан (Новая Зеландия)
|825
|93 (109)
|Юлия Грабер (Австрия)
|802
|95 (87)
|Анна Блинкова (Россия)
|798
|97 (113)
|Оксана Селехметьева (Россия)
|783
|99 (84)
|Анастасия Захарова (Россия)
|765
|106 (103)
|Камилла Рахимова (Россия)
|731
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости