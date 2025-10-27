  • Спортс
  Рейтинг WTA. Бенчич стала 11-й ракеткой мира, Циньвэнь Чжэн выпала из топ-20, Селехметьева дебютировала в топ-100
Рейтинг WTA. Бенчич стала 11-й ракеткой мира, Циньвэнь Чжэн выпала из топ-20, Селехметьева дебютировала в топ-100

Россиянка Оксана Селехметьева дебютировала в топ-100 рейтинга WTA.

Чемпионка Токио Белинда Бенчич стала 11-й, финалистка Линда Носкова – 14-й.

PIF WTA Rankings

Положение на 27 октября 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9870
2 (2) Ига Швентек (Польша) 8195
3 (3) Коко Гауфф (США) 6563
4 (4) Аманда Анисимова (США) 5887
5 (5) Джессика Пегула (США) 5183
6 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4350
7 (8) Мэдисон Киз (США) 4335
8 (6) Жасмин Паолини (Италия) 4325
9 (9) Мирра Андреева (Россия) 4319
10 (10) Екатерина Александрова (Россия) 3375
11 (13) Белинда Бенчич (Швейцария) 3146
13 (17) Линда Носкова (Чехия) 2641
17 (18) Людмила Самсонова (Россия) 2209
18 (19) Диана Шнайдер (Россия) 2056
19 (21) Каролина Мухова (Чехия) 1996
24 (13) Циньвэнь Чжэн (Китай) 1728
30 (30) Вероника Кудерметова (Россия) 1558
33 (44) Энн Ли (США) 1465
35 (38) Анна Калинская (Россия) 1417
44 (50) Ева Лис (Германия) 1274
48 (51) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1184
50 (52) Анастасия Потапова (Россия) 1131
64 (36) Барбора Крейчикова (Чехия) 989
70 (49) Ольга Данилович (Сербия) 957
72 (75) Полина Кудерметова (Россия) 910
84 (101) Сара Бейлек (Чехия) 864
88 (116) Лулу Сан (Новая Зеландия) 825
93 (109) Юлия Грабер (Австрия) 802
95 (87) Анна Блинкова (Россия) 798
97 (113) Оксана Селехметьева (Россия) 783
99 (84) Анастасия Захарова (Россия) 765
106 (103) Камилла Рахимова (Россия) 731
