Ястремская стала пятым квалифаером, вышедшим в полуфинал «Большого шлема»
Даяна Ястремская из квалификации вышла в полуфинал Australian Open. Она стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось это сделать на турнире «Большого шлема».
До нее это сделали:
- Эмма Радукану – US Open-2021;
- Надя Подорошка – «Ролан Гаррос»-2020;
- Александра Стивенсон – «Уимблдон»-1999;
- Кристин Матисон – Australian Open-1978.
Только Радукану в итоге выиграла турнир. Остальные проиграли в 1/2.
Ястремская теперь встретится с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.
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