Ястремская стала пятым квалифаером, вышедшим в полуфинал «Большого шлема»

из квалификации вышла в полуфинал Australian Open. Она стала пятой теннисисткой в эре, которой удалось это сделать на турнире «Большого шлема».

До нее это сделали:

– US Open-2021;

– « »-2020;

Александра Стивенсон – « »-1999;

Кристин Матисон – Australian Open-1978.

Только Радукану в итоге выиграла турнир. Остальные проиграли в 1/2.

Ястремская теперь встретится с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.

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