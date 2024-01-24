Ястремская стала пятым квалифаером, вышедшим в полуфинал «Большого шлема»

Теги Australian Open US Open Уимблдон Ролан Гаррос WTA Александра Стивенсон Даяна Ястремская Надя Подорошка Эмма Радукану Теннис

Даяна Ястремская из квалификации вышла в полуфинал Australian Open. Она стала пятой теннисисткой в Открытой эре, которой удалось это сделать на турнире «Большого шлема».

До нее это сделали:

Только Радукану в итоге выиграла турнир. Остальные проиграли в 1/2.

Ястремская теперь встретится с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.

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1 комментарий
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Теперь вернётся в топ-30 и на следующем шлеме будет уже сеянной. Как много может изменить один удачный крупный турнир.
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