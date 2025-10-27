  • Спортс
Опелка не доиграл квалификацию «Мастерса» в Париже – и все равно оказался в основной сетке

Рейлли Опелка попал в основную сетку «Мастерса» в Париже как лаки-лузер.

Американец должен был сыграть с Александром Вукичем в финале квалификации, но снялся с матча после того, как в основной сетке освободились два места для лаки-лузеров.

Опелка имел самый высокий номер посева среди участников квалификации и автоматически получил место в основе. Вукич также прошел в сетку без игры.

В первом круге Опелка сыграет с Корентеном Муте, Вукич – с Теренсом Атманом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
