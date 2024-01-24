Ястремская о победе над Носковой: «Вы говорите, что я хорошо сыграла, но у меня не было такого ощущения»
Даяна Ястремская прокомментировала выход в полуфинал Australian Open.
Она обыграла Линду Носкову (6:3, 6:4) и стала первым за 46 лет квалифаером, дошедшим до 1/2 в Мельбурне.
«Приятно войти в историю. В те времена я еще не родилась (смеется). Я очень рада. И устала.
Я приехала в Мельбурн 3 января. И когда у меня матчи, дни проходят быстро. Но в выходные у меня ощущение, что я здесь уже полгода. Правда. Так что я предпочитаю матчи тренировкам.
Вы говорите, что я хорошо сыграла, но у меня не было такого ощущения. Я просто старалась выложиться на максимум – потому что я правда очень устала. Стараюсь выжать из себя все, потому что у меня осталось только желание бороться».
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В этом году вполне возможны ещё какие-то (мини)сенсации и рекорды )