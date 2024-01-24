Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию

93-я ракетка мира в четвертьфинале Australian Open обыграла – 6:3, 6:4.

Украинка в Мельбурне выиграла уже восьмой матч – она вышла в основную сетку из квалификации.

Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». За счет этого результата она поднялась в топ-30 в живом рейтинге.

Теперь она сыграет с или .

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