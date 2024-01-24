Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию
93-я ракетка мира Даяна Ястремская в четвертьфинале Australian Open обыграла Линду Носкову – 6:3, 6:4.
Украинка в Мельбурне выиграла уже восьмой матч – она вышла в основную сетку из квалификации.
Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». За счет этого результата она поднялась в топ-30 в живом рейтинге.
Теперь она сыграет с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.
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