Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». На Australian Open она прошла квалификацию

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Теннис

93-я ракетка мира Даяна Ястремская в четвертьфинале Australian Open обыграла Линду Носкову – 6:3, 6:4.

Украинка в Мельбурне выиграла уже восьмой матч – она вышла в основную сетку из квалификации.

Ястремская впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». За счет этого результата она поднялась в топ-30 в живом рейтинге.

Теперь она сыграет с Анной Калинской или Циньвэнь Чжэн.

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