Ястремская о выходе в полуфинал Australian Open: «Важнее всего было сохранить энергию, потому что я провела здесь много матчей, сыграла много сетов»

Даяна Ястремкая прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ.

В 1/4 она прошла Линду Носкову 6:3, 6:4. Украинка в Мельбурне выиграла уже восьмой матч – она вышла в основную сетку из квалификации.

«У меня не было какой-то особой тактики на этот матч. Важнее всего было сохранить энергию, потому что я провела здесь много матчей, сыграла много сетов.

Я чувствовала усталость, и это нормально. Основная цель была в том, чтобы сохранять энергию и позитивный настрой, даже если иногда проходили глупые ошибки. Я старалась не злиться на себя, потому что понимала, почему это происходит.

Да, не знаю, не было какого-то грандиозного плана», – сказала Ястремская на пресс-конференции.

Ястремская – из квалификации в 1/2 «Шлема». На Australian Open такого не было 46 лет