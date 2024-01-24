Ястремская о выходе в полуфинал Australian Open: «Важнее всего было сохранить энергию, потому что я провела здесь много матчей, сыграла много сетов»

Теги Australian Open WTA Даяна Ястремская Линда Носкова Теннис

Даяна Ястремкая прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал ТБШ.

В 1/4 она прошла Линду Носкову 6:3, 6:4. Украинка в Мельбурне выиграла уже восьмой матч – она вышла в основную сетку из квалификации.

«У меня не было какой-то особой тактики на этот матч. Важнее всего было сохранить энергию, потому что я провела здесь много матчей, сыграла много сетов.

Я чувствовала усталость, и это нормально. Основная цель была в том, чтобы сохранять энергию и позитивный настрой, даже если иногда проходили глупые ошибки. Я старалась не злиться на себя, потому что понимала, почему это происходит. 

Да, не знаю, не было какого-то грандиозного плана», – сказала Ястремская на пресс-конференции.

Ястремская – из квалификации в 1/2 «Шлема». На Australian Open такого не было 46 лет

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