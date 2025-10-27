Синнер заработал более 50 млн долларов призовых за карьеру
Янник Синнер превысил отметку в 50 млн долларов призовых.
23-летний итальянец на прошлой неделе выиграл пятисотник в Вене, заработав за титул более 500 тысяч евро. Теперь его призовые за карьеру составляют 50,46 млн долларов.
За всю историю тенниса только семь игроков в обоих турах заработали более 50 млн. Помимо Синнера это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Энди Маррей, Александр Зверев и Карлос Алькарас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
