Чемпионская гонка ATP. Давидович-Фокина вытеснил Рублева из топ-15

Алехандро Давидович-Фокина вошел в топ-15 чемпионской гонки ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александр Зверев уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 27 октября 2025