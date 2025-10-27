Чемпионская гонка ATP. Давидович-Фокина вытеснил Рублева из топ-15
Алехандро Давидович-Фокина вошел в топ-15 чемпионской гонки ATP.
В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александр Зверев уже квалифицировались.
PIF ATP Race To Turin
Положение на 27 октября 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|11040
|2 (2)
|Янник Синнер (Италия)*
|9000
|3 (3)
|Новак Джокович (Сербия)*
|4580
|4 (4)
|Александр Зверев (Германия)*
|4560
|5 (5)
|Тэйлор Фриц (США)
|3835
|6 (6)
|Бен Шелтон (США)
|3770
|7 (7)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3735
|8 (8)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|3675
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3195
|10 (10)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)❌
|2990
|11 (11)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2825
|12 (12)
|Хольгер Руне (Дания)
|2590
|13 (13)
|Даниил Медведев (Россия)
|2560
|14 (17)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|2535
|15 (15)
|Александр Бублик (Казахстан)
|2470
|16 (14)
|Андрей Рублев (Россия)
|2420
|19 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|2220
