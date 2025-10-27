1

Чемпионская гонка ATP. Давидович-Фокина вытеснил Рублева из топ-15

Алехандро Давидович-Фокина вошел в топ-15 чемпионской гонки ATP.

В Турин поедут восемь лучших игроков сезона. Карлос Алькарас, Янник Синнер, Новак Джокович и Александр Зверев уже квалифицировались.

PIF ATP Race To Turin

Положение на 27 октября 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания)* 11040
2 (2) Янник Синнер (Италия)* 9000
3 (3) Новак Джокович (Сербия)* 4580
4 (4) Александр Зверев (Германия)* 4560
5 (5) Тэйлор Фриц (США) 3835
6 (6) Бен Шелтон (США) 3770
7 (7) Алекс де Минаур (Австралия) 3735
8 (8) Лоренцо Музетти (Италия) 3675
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3195
10 (10) Джек Дрэйпер (Великобритания)❌ 2990
11 (11) Каспер Рууд (Норвегия) 2825
12 (12) Хольгер Руне (Дания) 2590
13 (13) Даниил Медведев (Россия) 2560
14 (17) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 2535
15 (15) Александр Бублик (Казахстан) 2470
16 (14) Андрей Рублев (Россия) 2420
19 (18) Карен Хачанов (Россия) 2220
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
