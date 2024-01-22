Алькарас о четвертьфинале против Зверева: «В прошлый раз я ему проиграл, поэтому должен прибавить по сравнению с тем матчем»

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от четвертьфинала против Александра Зверева.

Немец ведет в личных встречах 4:3.

«Он отличный теннисист. На этом турнире он побеждал прекрасных игроков. Безусловно, мне нравится играть против него. У нас всегда тяжелые битвы. Я должен показать максимум. Он всегда заставляет меня выкладываться на 100%.

В прошлый раз я ему проиграл (на итоговом турнире в ноябре – Sports.ru). Поэтому я должен на этом сосредоточиться. Я должен прибавить по сравнению с тем матчем. Я получу удовольствие от игры с ним в четвертьфинале и, надеюсь, возьму реванш.

Думаю, и зрителям этот матч тоже понравится».

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2 комментария
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Думаю заруба будет жёсткая. Звереву удачи!
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Ну, не нарушай традицию, давай и сейчас проиграй.
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