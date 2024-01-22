Зверев о том, что Алькарас перед 1/4 провел на корте меньше времени: «Нормально себя чувствую. Не как на US Open, где был совершенно вымотан»

Теги Australian Open US Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев поделился ожиданиями от четвертьфинала против Карлоса Алькараса.

Счет в личных встречах 4:3 в пользу немца. Их прошлый матч на «Больших шлемах» – на US Open-2023 – в трех сетах выиграл Алькарас. Затем Зверев взял реванш на итоговом турнире.

Зверева спросили о том, что перед их матчем Алькарас провел на корте меньше времени.

– Это будет преимуществом?

– Да, конечно. Если ты меньше играешь, ты более свежий, но я нормально себя чувствую. Не как на US Open, где был совершенно мертв и физически вымотан.

Конечно, я устал, потому что в двух из трех последних матчей играл решающий тай-брейк, но я еще жив. Я не полностью вымотан. Я не в том физическом состоянии, в котором был на US Open.

Если честно, я ожидаю, что все будет совсем по-другому.

– У вас еще остались силы?

– 100%. И матч против второй ракетки мира в вечернем четвертьфинале на арене Рода Лэйвера тоже придает энергии.

Надеюсь, у нас будет зрелищный, интересный матч.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
удачи Зверю)
+13
-2
+11
С 20 летним Карлосом уже 3й раз играют на трёх разных шлемах, с 28 летним Медом 0 раз)
Хз, кто тут виноват и почему так)
+9
0
+9
охота Зверя на Карася...эпично )
+7
-1
+6
Ответ Skip
Есть шанс сыграть в полуфинале )
Мечтаю об этом с момента жеребьевки)
+5
0
+5
Ответ Nikolay Stavrogin
С 20 летним Карлосом уже 3й раз играют на трёх разных шлемах, с 28 летним Медом 0 раз) Хз, кто тут виноват и почему так)
Есть шанс сыграть в полуфинале )
+4
0
+4
Скорее всего это будут три сета. Алькарас. Саше здоровья. Набираться сил.
+6
-3
+3
Пиковый Саша, вероятно повторится итоговый
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий