Зверев о том, что Алькарас перед 1/4 провел на корте меньше времени: «Нормально себя чувствую. Не как на US Open, где был совершенно вымотан»

Александр Зверев поделился ожиданиями от четвертьфинала против Карлоса Алькараса.

Счет в личных встречах 4:3 в пользу немца. Их прошлый матч на «Больших шлемах» – на US Open-2023 – в трех сетах выиграл Алькарас. Затем Зверев взял реванш на итоговом турнире.

Зверева спросили о том, что перед их матчем Алькарас провел на корте меньше времени.

– Это будет преимуществом?

– Да, конечно. Если ты меньше играешь, ты более свежий, но я нормально себя чувствую. Не как на US Open, где был совершенно мертв и физически вымотан.

Конечно, я устал, потому что в двух из трех последних матчей играл решающий тай-брейк, но я еще жив. Я не полностью вымотан. Я не в том физическом состоянии, в котором был на US Open.

Если честно, я ожидаю, что все будет совсем по-другому.

– У вас еще остались силы?

– 100%. И матч против второй ракетки мира в вечернем четвертьфинале на арене Рода Лэйвера тоже придает энергии.

Надеюсь, у нас будет зрелищный, интересный матч.