Алькарас впервые вышел в 1/4 Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Теги Australian Open ATP Миомир Кецманович Карлос Алькарас Теннис

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом круге Australian Open обыграл Миомира Кецмановича – 6:4, 6:4, 6:0.

Испанец впервые вышел в четвертьфинал на Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на US Open, два на «Ролан Гаррос» и по одному на Australian Open и «Уимблдоне».

В Мельбурне он дальше сыграет с Александром Зверевым (3:4 в личных встречах).

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7 комментариев
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Скоро будут полуфиналы всех, а дальше от Дани зависит
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Теперь полноценный член клуба имени 1/4 Рублёва.
Неожиданно много - 7 матчей со Зверевым успели сыграть к 20 годам, и это немалый промежуток времени из-за травм выпал.
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Ответ Tun
Скоро будут полуфиналы всех, а дальше от Дани зависит
Гуркач снялся с АО?
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Самый реальный следующий шлем для Карлоса это РГ, а чф АО всё равно приятно)
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всего 1 матч - и будут все полуфиналы
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Алькарас хорош, но по мне фаворит Синнер, будет интересен их финал
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Ответ cosset
Самый реальный следующий шлем для Карлоса это РГ, а чф АО всё равно приятно)
АО с такими кортами и мячами ему вполне удобен
На обычных ударах даёт сильное вращение, значит меньше зависит от данлоповской распушайки
Способен жахнуть 180 по пустому мячу, значит можно успешно забарывать стабильных и терпеливых
Высочайшая скорость и ручная и на ногах, значит защита в рамках АО непробиваема
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