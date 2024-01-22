Алькарас впервые вышел в 1/4 Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом круге Australian Open обыграл Миомира Кецмановича – 6:4, 6:4, 6:0.

Испанец впервые вышел в четвертьфинал на Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».

Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на US Open, два на «Ролан Гаррос» и по одному на Australian Open и «Уимблдоне».

В Мельбурне он дальше сыграет с Александром Зверевым (3:4 в личных встречах).

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open