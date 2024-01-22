Алькарас впервые вышел в 1/4 Australian Open. Теперь у него есть четвертьфиналы на всех ТБШ
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в четвертом круге Australian Open обыграл Миомира Кецмановича – 6:4, 6:4, 6:0.
Испанец впервые вышел в четвертьфинал на Australian Open. Теперь он добирался до этой стадии на всех турнирах «Большого шлема».
Всего у него семь четвертьфиналов на ТБШ: три на US Open, два на «Ролан Гаррос» и по одному на Australian Open и «Уимблдоне».
В Мельбурне он дальше сыграет с Александром Зверевым (3:4 в личных встречах).
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Неожиданно много - 7 матчей со Зверевым успели сыграть к 20 годам, и это немалый промежуток времени из-за травм выпал.
На обычных ударах даёт сильное вращение, значит меньше зависит от данлоповской распушайки
Способен жахнуть 180 по пустому мячу, значит можно успешно забарывать стабильных и терпеливых
Высочайшая скорость и ручная и на ногах, значит защита в рамках АО непробиваема