Зверев на Australian Open выиграл второй матч на решающем тай-брейке и 11-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ

Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри в четвертом круге Australian Open – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(10-3).

Немец на этом турнире одержал вторую победу на решающем тай-брейке (первая была во втором круге против Лукаша Кляйна).

В целом Зверев 21-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч (при 10 поражениях).

Зверев 11-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и третий раз сделал это в Мельбурне.

Дальше он сыграет с Карлосом Алькарасом или Миомиром Кецмановичем.

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