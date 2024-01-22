Зверев на Australian Open выиграл второй матч на решающем тай-брейке и 11-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ

Теги Australian Open ATP Александр Зверев Кэмерон Норри Теннис

Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри в четвертом круге Australian Open – 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(10-3).

Немец на этом турнире одержал вторую победу на решающем тай-брейке (первая была во втором круге против Лукаша Кляйна).

В целом Зверев 21-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч (при 10 поражениях).

Зверев 11-й раз вышел в четвертьфинал ТБШ и третий раз сделал это в Мельбурне. 

Дальше он сыграет с Карлосом Алькарасом или Миомиром Кецмановичем.

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3 комментария
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Первый серьезный соперник у Алькараса на турнире , до этого легкие тренировки . даже Пол , который мог побороться , умудрился проиграть Кецмановичу ( так же , как и Шелтон уступил Маннарино , чтобы облегчить путь Джоковичу ) . Теперь все пары интересные , хотя и не все равноценные .
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+4
После четырёх трёхсетовиков и микста за сборную и 17 сетов здесь со свежим Алькарасом, который тут только тренировался, видимо, будет как на US.
+2
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Киса красава.
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