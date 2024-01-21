Australian Open: Янник Синнер — Андрей Рублев прямая трансляция матча 23.01.2024

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису встретятся четвертая и пятая ракетки мира. Итальянец Янник Синнер будет играть с российским теннисистом Андреем Рублевым. Матч состоится 23 января, начало не ранее 12:15 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Синнер — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

Соперники будут играть последним заходом на центральном корте турнира Rod Laver Arena. Прямую видеотрансляцию поединка болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Янник Синнер стремится в этом сезоне выиграть хотя бы один турнир Большого шлема. Если эта задача ранее казалась маловероятной, то теперь итальянец составляет реальную конкуренцию Новаку Джоковичу и Карлосу Алькарасу. Во второй половине прошлого сезона он обыгрывал обоих и не по одному разу. Так что задача вполне выполнима уже на этой неделе в Мельбурне. Тем более до сих пор всех своих соперников Синнер проходил без проблем в трех сетах. Единственным теннисистом, кто смог оказать хоть какое-то сопротивление, оказался другой россиянин Карен Хачанов, но и он проиграл в трех сетах, отдав в каждом из них гейм на своей подаче. Первой ракеткой мира является Новак Джокович, но сильнее остальных играет сейчас Синнер.

Australian Open 2024: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

Первый матч на турнире, в котором участвовали представители топ-10 мужского тенниса, состоялся с участием Андрея Рублева. В борьбе за выход в четвертьфинал он играл с десятой ракеткой мира и хозяином корта Алексом де Минауром. Поединок вышел чрезвычайно напряженным, эмоции, как всегда, били через край. Но как только Андрей успокоился, а произошло это после четвертого сета, он сразу выиграл пятый под ноль. Таким образом Рублев будет играть в четвертьфинале турнира Большого шлема уже в десятый раз, и любители тенниса прекрасно знают, чем закончились девять предыдущих попыток выйти в полуфинал. Будет ли успешной юбилейная, зависит от россиянина.

Спортсмены встречались друг с другом в различных турнирах шесть раз. У Рублева две победы, но обе лишь благодаря тому, что Синнер снимался с турниров. Два поединка в прошлом году на харде закончились в пользу итальянца. Сейчас он находится в такой форме, что остановить его очень сложно. Букмекеры отдают ему большое преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,24, успех Рублева оценивается коэффициентом — 4,15.

Расписание Australian Open 2024

Результаты Australian Open 2024