Синнер — Рублев: прогноз на матч Australian Open 2024

До сих пор поединки россиянина Андрея Рублева на Открытом чемпионате Австралии по теннису получались очень яркими. Хотелось бы, чтобы таким стал и следующий, ведь играть придется против итальянца Янника Синнера, который набрал потрясающую форму. Матч пройдет 23 января на центральном корте турнира Rod Laver Arena и начнется не ранее 12:15 по московскому времени.

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Australian Open: Янник Синнер — Андрей Рублев прямая трансляция матча 23.01.2024

Янник Синнер

Итальянец набрал отличную форму уже осенью прошлого года, когда стал один за другим выигрывать турниры, впервые в карьере добился успеха ни итоговом турнире ATP, а затем вместе с командой Италии первенствовала на Кубке Дэвиса. Цель на предстоящий сезон он поставил амбициозную — выиграть турнир Большого шлема. С такой игрой он может добиться этого уже сейчас в Австралии. До сих пор эго лучшим достижением на мэйджорах считается полуфинал Уимблдона, где Янник играл в прошлом году и уступил там Новаку Джоковичу. Но уже в конце прошлого сезона он дважды смог обыграть сербского теннисиста, и многие поклонники тенниса находятся в предвкушении потенциального полуфинала Синнер — Джокович уже в середине текущей недели.

Но для этого каждому из них предстоит сделать еще по одному шагу. Шаги Синнера до сих пор были семимильными. В первом круге итальянец в трех партиях выиграл у Ботика ван де Зандшульпа из Нидерландов. Затем его соперником был Йеспер де Йонг, в каждом из трех сетов Янник отдал по два гейма. Аргентинца Себастьяна Баеса в третьем круге Синнер и вовсе разгромил, первый сет взяв под ноль а в двух других позволили сопернику выиграть только четыре гейма. Многие российские болельщики надеялись, что борьбу итальянцу сможет в четвертом круге навязать Карен Хачанов, но не вышло и у него. Вновь победа четвертой ракетки мира в трех сетах, Карен в каждом из них отдавал по одной своей подачи. Впереди еще один россиянин, сможет ли Андрей Рублев остановить Синнера?

Андрей Рублев

Верится в это с трудом, и не потому что россиянин сильно уступает в чем-то Яннику. Вопрос в его психологической устойчивости и оставшихся силах. Пока Синнер побеждал своих соперников в трех сетах, не затрачивая много усилий, Андрей в четвертом раунде выдержал тяжелый пятисетовый матч против хозяина корта и главной надежды местной публики Алекса де Минаура. Причем вновь мы увидели весь арсенал злости на себя и свои действия, соперника и зрителей со стороны Рублева. Вновь нецензурная брань и попытки сломать ракетку об колено. На этот раз эмоции помогли. После четырех сетов с двумя тай-брейками в россиянина вселилось необыкновенное спокойствие, и он довел дело до победы, где по многим прогнозам должен был проигрывать.

Нечто подобное можно было наблюдать и в первом матче Андрея на турнире, когда ему пришлось играть с бразильцем Тиагу Сейботом Уйлдом. Там тоже дело дошло до пятого сета, а потом и до чемпионского тай-брейка. Россиянин выиграл его со счетом 10 : 6. Дальше было немного проще в поединках против американцев Кристофера Юбенкса и Себастьяна Корды в обоих случаях для победы понадобилось сыграть только три сета. Таким образом нам предстоит стать свидетелями юбилейного десятого по счету четвертьфинала Рублева на турнирах Большого шлема. Все предыдущие заканчивались поражениями. Главное, перед матчем против Синнера выбросить из головы все эти неудачи и не думать о них.

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Личные встречи

Также как не думать о последних неудачах в матчах с итальянцем. Соперники играли друг с другом шесть раз, на счету россиянина две победы. В двух последних матчах, которые прошли в прошлом сезоне на харде, Рублев проигрывал. Кроме того нужно учесть, что две победы Андрей одержал только после отказов Янника продолжать борьбу. Перед вами результаты пяти последних поединков по партиям.

28.10.2023. Янник Синнер 2 : 0 Андрей Рублев

28.03.2023. Янник Синнер 2 : 0 Андрей Рублев

30.05.2022. Янник Синнер 1 : 1 Андрей Рублев (Синнер снялся с турнира)

14.04.2022. Янник Синнер 2 : 1 Андрей Рублев

23.04.2021. Янник Синнер 2 : 0 Андрей Рублев

Прогноз

Несмотря на безоговорочное преимущество в личных встречах все же следует сказать, что практически в каждом матче завязывалась борьба, и соперникам приходилось играть тай-брейки. В отличной форме находится и Алекс де Минаур, но Андрей смог выиграть. Оба теннисиста с начала сезона не потерпели ни одного поражения, но во вторник кому-то придется уступить.

Статистика в четвертьфиналах мэйджора не в пользу Рублева, и, напротив, статистика встреч с россиянами говорит в пользу Янника. Он выиграл шесть последних поединков подряд против представителей нашей страны. В арсенале Рублева мощные подачи и сильные удары, но Синнеру к таким соперникам не привыкать, он выигрывал и у Джоковича и у Алькараса. Букмекеры отдают итальянцу большое преимущество. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,24, успех Рублева оценивается коэффициентом 4,15.

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